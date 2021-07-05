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В Италии полный курс вакцинации против COVID-19 прошли более 20 млн человек

В Италии полный курс вакцинации против COVID-19 прошли более 20 млн человек

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать


22:13  Автор: Александр Тараканов



В Италии количество прошедших полный курс вакцинации против коронавируса нового типа составляет 20 273 741, что соответствует 34,21 процента населения страны. Об этом сообщает в понедельник IL Sole 24 Ore.

Общее число сделанных прививок от новой коронавирусной инфекции равно 54 064 937.

По данным бюллетеня министерства здравоохранения, в стране за сутки выявлено 480 случаев заражения COVID-19, что на 328 случаев меньше, чем днём ранее. При этом количество обработанных тестов сократилось почти на 67 тысяч. Соотношение числа сделанных тестов и количества полученных положительных результатов составило 0,64 процента (против 0,57 процента 4 июля). Больше всего инфицированных обнаружено в Лацио (83), Кампании (68), Сицилии (58), Эмилии-Романье (53) и Ломбардии (51).

В Италии зафиксировали снижение коэффициента распространения COVID-19


На сегодняшний день количество точно установленных носителей вируса в Италии составляет 43 531 (минус 2,54 процента за сутки). С симптомами заболевания госпитализированы 1 337 человек (минус 1,98 процента). Число нуждающихся в интенсивной терапии равно 191 (минус 3,05 процента). Ещё 42 003 бессимптомных больных (минус 2,55 процента) наблюдаются на карантине или находятся в домашней самоизоляции.

За прошедшие 24 часа выздоровели и выписались 1 582 человека, в то же время зарегистрирован 31 летальный случай, вызванный COVID-19. В общей сложности за время пандемии в стране заразились коронавирусом 4 263 797 человек, включая 127 680 умерших и 4 092 586 выздоровевших.


#Италия #вакцинация


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# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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