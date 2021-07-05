В Италии самым популярным губернатором признан глава Венето

Влада Некрасова

20:13 Автор: Александр Тараканов

Глава итальянской области Венето Лука Дзайя признан в стране самым популярным в 2021 году губернатором. В его поддержку высказались 74 процента участников традиционного опроса общественного мнения, результаты которого публикует в понедельник IL Sole 24 Ore.

Второе место с 60 процентами голосов в рейтинге популярности занял руководитель областной администрации Эмилии-Романьи Стефано Боначчини. Третье и четвертое места поделили губернаторы Фриули-Венеции-Джулии и Кампании Массимильяно Федрига и Винченцо Де Лука, деятельность которых положительно оценили по 59 процентов респондентов.

Пятое место по популярности досталось губернатору Лигурии Джованни Тоти, набравшему 56 процентов голосов поддержки. Шестое место у губернатора Пьемонта Альберто Чирио (52,5 процента голосов). С седьмого по девятое место участники опроса отдали губернатору Тосканы Еудженио Джани, губернатору Марке Франческо Акуароли и губернатору Сицилии Нелло Музумечи, получившим по 49 процентов голосов одобрения их деятельности.

Замыкает десятку наиболее популярных глав областных администраций с 48 процентами голосов поддержки губернатор Ломбардии Аттилио Фонтана.

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Среди мэров 105 городов Италии, по которым проводился опрос, первое место в рейтинге популярности в этом году отдано руководителю городской администрации Бари Антонио Декаро, за которого проголосовали 65 процентов респондентов. Второе место с 62 процентами досталось мэру Венеции Луиджи Бруньяро. Третье место поделили мэры Бергамо и Асколи-Пичено Джорджо Гори и Марко Фиораванти, получившие по 61 проценту голосов.

В том, что касается руководителей городских администраций наиболее крупных городов Италии, то мэр Милана Джузеппе Сала в рейтинге популярности занял лишь 81 место. Его деятельность положительно оценили 49 процентов участников опроса. Работой мэра Рима Вирджинии Раджи, у которой 93 место, удовлетворены 43 процента респондентов. Аналогичный показатель и мэра Турина Кьяры Аппендино. Деятельность мэра Палермо Леолуки Орландо положительно оценивают 46,3 процента итальянских граждан, у него 102 место. В самом низу рейтинга на 104 месте оказался первый гражданин Неаполя Луиджи Де Маджистрис, получивший 35 процентов положительных голосов.

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