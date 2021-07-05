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В Краснодарском крае откроется новый центр «IT-куб»

В Краснодарском крае откроется новый центр «IT-куб»

В Краснодарском крае в рамках проекта «Цифровая образовательная среда» нацпроекта «Образование» будет открыт центр цифрового образования детей «IT-куб».

Он начнет работу в сентябре на базе краснодарской гимназии № 87 имени Героя Советского Союза Емельяна Герасименко. В центре дети смогут познакомиться с основами программирования, а также научатся разрабатывать приложения для мобильных устройств, создавать и программировать роботы.

Особое внимание уделяется обновлению материально-технической базы учебных заведений. В рамках проекта «Цифровая образовательная среда» 117 образовательных организаций к концу 2021 года получат современное оборудование: интерактивные доски и проекторы, ноутбуки, принтеры и сканеры.

При этом для современного образования необходима не только техника, но и квалифицированные преподаватели. Поэтому в крае около четырех тысяч педагогов пройдут повышение квалификации по вопросам работы с цифровыми ресурсами и образовательными технологиями.

# Общество
По материалам: edu.ru

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