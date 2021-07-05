В Минобрнауки пообещали решить вопрос о вакцинации иностранных студентов

Анастасия Иванова

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать

04.07.2021 16:46

Автор: Марьям Гулалиева

Источник: РИА Новости

Вопрос о вакцинации от коронавируса иностранных студентов без ОМС, дающего им право на бесплатную прививку, решат в ближайшее время, заявила замминистра науки и высшего образования Наталья Бочарова. Об этом сообщает в воскресенье РИА «Новости».

«Из нашего континента не все иностранные студенты выехали в свои страны, и не все перешли на онлайн-обучение», — сказала она.

По её словам, некоторые остались и учатся на территории России. Этот вопрос, как отметила Бочарова, Минобрнауки ставило перед Минздравом и Роспотребнадзором, поскольку у иностранных студентов нет полисов ОМС, и юридически их не могут вакцинировать бесплатно.

В России стартовала ревакцинация от коронавируса

«Возникает вопрос, как дальше это будет решаться… Думаю, в ближайшее время такое решение будет принято», — заявила замглавы ведомства.

Вакцинацию иностранных студентов следует провести до сентября текущего года, сказала замминистра. Бочарова добавила, что если не будет принято решение о бесплатной вакцинации, будут «изыскивать средства, чтобы провести эту работу силами наших вузов».

С 18 января в России проходит массовая вакцинация населения от коронавируса. Гражданам доступны вакцины«Спутник V» (разработчик — Центр имени Гамалеи), разработанная Центром «Вектор» «ЭпиВакКорона» и «КовиВак» Центра имени Чумакова. На прошлой неделе в гражданский оборот поступила однокомпонентная вакцина «Спутник Лайт». «Парламентская газета» разбиралась, как работают вакцины от коронавируса и чем они отличаются.

В июне в пресс-службе Минобрнауки заявили, что вузы при заселении студентов в общежития вправе требовать от них предоставления справок о прохождении вакцинации от коронавируса или медицинский отвод.

#вузы #вакцинация

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