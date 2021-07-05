В России хотят запретить «перекрёстное» финансирование разных видов соцстрахования

Лидия Мартынова

Тема: Выплаты и пособия

10:43 Автор: Виктория Карташева

Источник: Regulation.gov.ru

Минтруд предложил запретить покрывать нехватку средств по одному виду обязательного соцстрахования за счёт другого. Соответствующий проект закона опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Изменение предполагается внести в закон «Об основах обязательного страхования».

Сейчас Бюджетным кодексом установлен принцип совокупного покрытия расходов бюджета. Так, расходы не могут быть связаны с определёнными доходами и источниками финансирования. Однозначного запрета на покрытие нехватки средств одного вида соцстрахования за счёт другого законодательно не установлено.

Кабмин: дефицит бюджета Фонда соцстрахования в 2020 году составил 135,4 млрд рублей

В пояснительной записке отмечается, что с 2017 года межбюджетные трансферты по выплатам на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством осуществляют за счёт остатков средств по страховке от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний.

Документом предлагается установить, что расходы на конкретный вид обязательного соцстрахования финансируются за счёт доходов от него или остатка средств. В частности, речь идёт о выплате пенсий и пособий, а также оплате медпомощи. Если этих средств недостаточно, необходимо обеспечивать расходы за счёт межбюджетных трансфертов, поступающих из федерального бюджета.

При этом отмечается, что за счёт средств одного вида обязательного социального страхования нельзя покрывать дефицит средств бюджета другого виде соцстрахования.

Предполагается, что данный проект закона вступит в силу с 1 января 2022 года.





Читайте также:

• Ветлужских предложил снизить расходы компаний на отдых сотрудников за счёт взносов • Выплачивать больничные предлагают напрямую из Фонда соцстрахования

Ранее Правительство утвердило правила выплаты пособий беременным и одиноким родителям. Согласно правилам, заявления на пособия можно подать в Пенсионный фонд (ПФР) через портал госуслуг с использованием простой электронной подписи или лично. Большинство документов предоставлять не нужно — их запросит ПФР у других ведомств самостоятельно. Решение о назначении выплаты будет приниматься в течение 10 дней.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в июле.

#страхование #соцуслуги

68