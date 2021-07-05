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В России предложили провести «амнистию» для газопроводов

В России предложили провести «амнистию» для газопроводов

16:32  Автор: Тамила Аскерова


Источник: Regulation.gov.ru



Оформление прав на линейные объекты, созданные до 2000-х годов без правоустанавливающих документов, предложили проводить в упрощённом порядке. ​Соответствующий законопроект опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Речь идёт об объектах электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, которые используют местные компании для оказания услуг населению, транспортировки газа и нефти. На данный момент права не оформлены на 720 тысяч километров таких объектов, поскольку для этого нет нужных документов. 

В России упростили подключение строящихся объектов к инженерным сетям


Росреестр разработанным документом предлагает упростить регистрацию прав на трубопроводы. Предполагается, что на участки, где расположены такие объекты, можно будет установить публичный сервитут, то есть возможность пользования чужой землёй.

Фактически на основании такого документа и специальной декларации естественные монополии до 2025 года смогут зарегистрировать права на линейный объект. В свою очередь, форму, требования и содержание декларации определит Росреестр. 

Ранее «Парламентская газета» сообщала, что для газификации российских регионов не хватает точных данных, в связи с чем глава Комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов предложил создать единую информсистему для мониторинга данных по энерго- и теплоснабжению регионов.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в июле.


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# Политика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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