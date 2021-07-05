В Татарстане подготовят педагогов для работы в полилингвальных школах

Лидия Мартынова

В Республике Татарстан продолжается реализация проекта по созданию билингвальных и полилингвальных комплексов, и до 2024 года планируется подготовить 200 педагогов для работы в этих образовательных организациях. Об этом сообщает пресс-служба Минобрнауки региона.

На сегодняшний день в Татарстане функционирует два таких учреждения — в Казани и Елабуге.

«В 2024 году планируем полностью завершить этот проект. Открыть второй комплекс в Казани, а также по одному — в Набережных Челнах, Альметьевске, Нижнекамске. Поэтому для столь амбициозной задачи нужны педагоги высокого профессионального уровня, которые могут преподавать предмет не просто интересно, но и заинтересовать ребенка, дать ему качественные, конкурентные знания таким образом, чтобы он мог реализовать их на татарском, русском и английском языках», — заявил руководитель Департамента надзора и контроля в сфере образования Министерства образования и науки РТ Рамис Музипов.

Он уточнил, что в регионе реализуются проекты для поддержки молодых педагогов. Так, в рамках программы по целевому обучению учителей математики, русского языка, физики, биологии, начальных классов студентам при успешной сдаче сессии выплачивается стипендия в 15 тысяч рублей.