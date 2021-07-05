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Вертолёт Ми-2 рухнул в поле в Кабардино-Балкарии

Вертолёт Ми-2 рухнул в поле в Кабардино-Балкарии

Вертолет Ми-2 потерпел крушение при проведении сельскохозяйственных работ в Кабардино-Балкарии. Как уточняет ТАСС, пилот скрылся с места аварии, сейчас его местонахождение устанавливается.

"В районе города Прохладного упал вертолет, проводивший сельхозработы. На борту вертолета находился только один пилот. На месте его не обнаружили, дверь кабины вертолета открыта. Сейчас ведутся поиски скрывшегося с места ЧП пилота", - уточнил собеседник агентства.

По информации пресс-службы МЧС РФ, пострадавших нет. Причиной инцидента могла стать техническая неисправность летательного аппарата. Известно, что о своем вылете пилот никому не сообщал.

Ранее Ruposters писал про истребитель F-16 ВВС Бельгии, который врезался в здание при взлете с авиабазы Леуварден в Нидерландах.

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По материалам: uposters.ru

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