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Володин назвал Владимира Меньшова по‑настоящему народным режиссёром

Володин назвал Владимира Меньшова по‑настоящему народным режиссёром

13:55  Автор: Светлана Заверняева



Председатель Госдумы Вячеслав Володин выразил глубокие соболезнования родным, близким и коллегам артиста Владимира Меньшова, назвав его по-настоящему народным режиссёром. Телеграмма размещена на сайте палаты.

Ранее в «Мосфильме» сообщили, что советский и российский кинорежиссёр, актёр Владимир Меньшов умер на 82-м году жизни.

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По словам Володина, талантливого артиста любили миллионы зрителей. «После выхода на экраны его режиссёрской работы «Москва слезам не верит» Владимир Меньшов стал по‑настоящему народным режиссёром, его лирическая комедия «Любовь и голуби» до сих пор остаётся одним из самых любимых фильмов», — говорится в сообщении. 

Также спикер отметил, что многие годы Меньшов отдал преподаванию во ВГИКе: «замечательный педагог, он воспитал несколько поколений талантливых режиссёров и артистов, бесконечно преданных своему делу».

Владимир Меньшов — советский и российский актёр и режиссёр, автор известных фильмов «Розыгрыш», «Любовь и голуби». В 1981 году его картина «Москва слезам не верит» выиграла «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».


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По материалам: pnp.ru

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