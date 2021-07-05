Володин назвал Владимира Меньшова по‑настоящему народным режиссёром

Влада Некрасова

13:55 Автор: Светлана Заверняева

Председатель Госдумы Вячеслав Володин выразил глубокие соболезнования родным, близким и коллегам артиста Владимира Меньшова, назвав его по-настоящему народным режиссёром. Телеграмма размещена на сайте палаты.

Ранее в «Мосфильме» сообщили, что советский и российский кинорежиссёр, актёр Владимир Меньшов умер на 82-м году жизни.

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По словам Володина, талантливого артиста любили миллионы зрителей. «После выхода на экраны его режиссёрской работы «Москва слезам не верит» Владимир Меньшов стал по‑настоящему народным режиссёром, его лирическая комедия «Любовь и голуби» до сих пор остаётся одним из самых любимых фильмов», — говорится в сообщении.

Также спикер отметил, что многие годы Меньшов отдал преподаванию во ВГИКе: «замечательный педагог, он воспитал несколько поколений талантливых режиссёров и артистов, бесконечно преданных своему делу».

Владимир Меньшов — советский и российский актёр и режиссёр, автор известных фильмов «Розыгрыш», «Любовь и голуби». В 1981 году его картина «Москва слезам не верит» выиграла «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».

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