Володин призвал сделать все необходимое для сохранения исторической памяти

Алексей Вольцев

13:10 Автор: Светлана Заверняева

Источник: Официальный сайт Госдумы

Память о погибших во время Великой Отечественной войны должна стать сдерживающим фактором, который не позволит разрушить государство. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин во время посещения Музея Победы во Ржеве, сообщает сайт нижней палаты.

Маршалы Советского Союза

В день столетнего юбилея Маршала Советского Союза Виктора Куликова спикер Госудумы осмотрел посвященную этой дате экспозицию Музея Победы во Ржеве. Он отметил, что музейный комплекс на месте Ржевской битвы развивается. Сотрудники музея делают все, чтобы люди могли приехать и посетить мемориал, ознакомиться с историей.

Володин отметил, что воевавший под Ржевом Виктор Георгиевич Куликов прошел всю войну, стал Маршалом Советского Союза, был депутатом Госдумы, председателем Комитета по делам ветеранов. На таких примерах, убеждён спикер палаты, мы должны осознать, что обязаны защитить страну, историческую память и сделать все, чтобы Россия развивалась.

Как отметил Володин, история нашей страны учит, что любые внутренние вопросы нужно решать через диалог, не допускать крови. «Мы стоим на месте, где погибло более миллиона человек. Важно это осознать и делать все, чтобы сохранить память о них», — подчеркнул политик.

О сохранении исторической памяти, по его мнению, должны помнить и те, кто пойдёт на выборы будущей осенью. «Все участвующие в избирательной кампании политические силы, партии должны осознать: мы можем спорить об экономике, о социальной сфере, о том, как решать вопросы, но страна у нас одна. Не должно быть популизма, который может ее разрушить, не должно быть радикализма. Память о тех, кто погиб, должна быть сдерживающим фактором, который не позволит разрушить государство», — считает спикер палаты.





Читайте также:

• Сергей Нарышкин: День защитника отечества, к счастью, не разрывает прошлое на части, а связывает дореволюционные времена с современностью • Военно-историческое общество рассказало о новых памятниках выдающимся людям и защитникам России

Маршал советского Союза Виктор Георгиевич Куликов (1921-2013) — Герой Советского Союза, участник Ржевской битвы. Был депутатом Государственной Думы III созыва, возглавлял Комитет по делам ветеранов. В 1981 году ему было присвоено звание Героя Советского Союза.

Также маршал удостоен золотой Звездой Героя Советского Союза. Среди его наград — четыре ордена Ленина, три ордена Красного Знамени, три ордена Отечественной войны 1-й степени, орден Красной Звезды, 18 медалей и другие знаки отличия.

#война #память

Ещё материалы: Вячеслав Володин

10