Заговоры на крепкую любовь на расстоянии

Вадим Карасев

Усилить чувства между влюбленными, напомнить о себе на расстоянии и заставить любимого человека тосковать помогут сильные заговоры. С их помощью удастся сохранить крепкую любовь и пронести взаимное счастье через всю жизнь.

Сильные заговоры на любовь помогут влюбленным ощущать связь даже на дальнем расстоянии. Напомнить о себе и укрепить чувства может каждый влюбленный. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют помнить лишь о том, что белые заговоры читают только на взаимные чувства. В случае, если любовь не взаимна, они не помогут.

Сильный заговор на укрепление любви

Расставание для влюбленных — настоящая пытка, однако порой приходится на время разлучаться, чтобы потом вновь ощутить радость единения сердец. Поддержать пламя любви на расстоянии поможет сильный заговор. Его читают на закате, глядя на фотографию любимого человека:

«Дороги расходятся, чтобы вновь соединиться. Сердца не прощаются — лишь на время разлучаются. В какой бы дали друг от друга мы ни были, любовь не проходит, счастье не уходит. Нитью нас соединяю, любовь укрепляю».

Фотографию кладут под подушку и не вынимают до тех пор, пока разлука не завершится.

Заговор на крепкую любовь

Расстояние часто мешает проявлению чувств, и тоска заполняет сердце. Избавиться от грусти и укрепить чувства между влюбленными поможет такой заговор:

«Любовь сквозь года проходит, расстояний не ведает, предательства не знает. Чувства между (имена влюбленных) укрепляю, крепкими узлами завязываю».

Во время чтения этого заговора на руке повязывают красную нить, крепко завязывая ее на три узелка.

Заговор на укрепление чувств на расстоянии

Сохранить чувства и уберечь любовь от постороннего вмешательства поможет такой заговор:

«Дорога дальняя встречей завершится, влюбленные объединятся, чувства окрепнут. Чтобы в дороге тоска не съедала, чужие люди счастье не рушили, защиту на любовь взаимную наложу, своими чувствами укреплю».

Во время заговора фотографию, где влюбленные вместе, помещают в белый конверт и запечатывают воском красной свечи. Конверт кладут в укромное место и не раскрывают до тех пор, пока не произойдет долгожданная встреча.