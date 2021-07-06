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Белорусская генпрокуратура просит Россию выдать Анжелику Агурбаш, против которой завели два уголовных дела

Белорусская генпрокуратура просит Россию выдать Анжелику Агурбаш, против которой завели два уголовных дела

51-летней белорусской и российской певице Анжелике Агурбаш грозит реальный тюремный срок. На днях стало известно, что генеральная прокуратура Беларуси возбудила в отношении нее два уголовных дела по двум статьям: "Разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни" и "Оскорбление президента".


Генпрокуратура Беларуси направила своим российским коллегам запрос об экстрадиции певицы.

Агурбаш Анжелика Анатольевна в группе с неустановленными лицами также опубликовала в глобальной компьютерной сети Интернет сведения, содержащие оскорбления президента Республики Беларусь, соединенные с обвинением его в совершении особо тяжких преступлений,

— говорится в телеграм-канале белорусского ведомства.

Ей грозит до 12 лет лишения свободы.

У Анжелики Агурбаш есть белорусское и российское гражданство. Сейчас она находится на территории России.


Певица, как она сама сообщила, знает о возбуждении против нее двух уголовных дел и сказала, что сейчас идет экстрадиционная проверка.

Певицу обвиняют в том, что в прошлом году она делала в своих соцсетях публикации, "направленные на возбуждение социальной вражды" против белорусских госслужащих и силовиков, а также вместе с "неустановленными лицами" размещала посты, оскорбляющие президента страны Александра Лукашенко, обвиняя его в преступлениях.


 


После президентских выборов прошлого года в Беларуси Анжелика Агурбаш стала открыто поддерживать протестующих. Она даже была задержана у белорусского посольства в Москве после одной из акций, но вскоре после этого была отпущена на свободу.

У Анжелики Агурбаш есть трое детей от разных отношений: 32-летняя дочь Дарья, 24-летний сын Никита и 16-летний сын Анастас.


# Новости на сегодня / Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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