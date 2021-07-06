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Без барьеров: в России продолжают создавать возможности для обучения детей с ОВЗ

Без барьеров: в России продолжают создавать возможности для обучения детей с ОВЗ

Вице-премьер Татьяна Голикова провела заседание Совета по вопросам попечительства в социальной сфере и обсудила вопросы доступности образования для детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью.

В России сегодня проживает более 11,5 миллиона человек с инвалидностью, в число которых входят 700 тысяч детей и 900 тысяч молодых людей в возрасте от 18 до 35 лет. Все они имеют право на получение образования, и учебные заведения обязаны обеспечить его реализацию.

«Для этих людей получение образования – это не только получение будущей профессии, но и социализация, и достойный уровень жизни», – подчеркнула Татьяна Голикова.

Каким же образом организуется на разных уровнях в нашей стране образование для детей с ОВЗ и инвалидностью?

Дошкольное образование

Из 7,4 миллиона детей, посещающих учреждения дошкольного образования, более 7% – дети с ОВЗ или инвалидностью.

Хорошая новость: для таких детей создаются в детсадах все необходимые условия. И количество детей с ОВЗ, не посещающих детский сад, в этом году уменьшилось почти на четверть.

При этом в рамках нацпроекта «Демография» в стране построено более 1000 дошкольных учебных заведений. И все проекты реализуются с учетом доступности для детей с ОВЗ. Уже сейчас для детей-инвалидов открыто более 25 тысяч мест в детских садах.

Основное общее образование

В школах России больше половины детей с ОВЗ и инвалидностью получают образование вместе со здоровыми сверстниками. При этом новые школы, построенные в рамках нацпроекта «Образование», спроектированы с учетом особенностей и потребностей всех учеников.

Развивается и система коррекционных школ: строятся новые учебные заведения для детей с ОВЗ, а условия в уже существующих улучшаются.

Ученики с ОВЗ и инвалидностью при этом успешно сдают ЕГЭ. Их результаты по некоторым предметам выше, чем у сверстников: например, в 2020 году они лучше справились с физикой, историей и обществознанием.

Среднее профессиональное и высшее образование

В стране действует более ста организаций, поддерживающих профессиональное образование инвалидов и лиц с ОВЗ, в регионах существуют учебно-методические центры. Но несмотря на это, в системе высшего и профессионального образования не хватает кадров для работы с детьми-инвалидами.

Инфраструктура учебных заведений часто не приспособлена для детей с инвалидностью. Таким образом, среди студентов колледжей и техникумов они составляют лишь 1%. В стенах вузов их количество еще меньше – дети с ограниченными возможностями здоровья составляют 0,7% студентов университетов страны.

Тем не менее вузы выделяют дополнительные средства на поддержку и обучение детей с особыми потребностями: так, в 2020 году показатель расходов в этом направлении увеличился на 16%.

Трудоустройство

Пока лишь четверть людей трудоспособного возраста с инвалидностью в нашей стране смогли найти работу. Чтобы исправить ситуацию, вице-премьер Голикова на заседании Совета по вопросам попечительства в социальной сфере предложила коллегам уже сейчас начать разработку межведомственного комплексного плана, который позволит людям с ОВЗ и инвалидностью получать высшее и профессиональное образование, а после решать вопрос трудоустройства.

План будет утвержден не позднее 1 сентября 2021 года.

# Общество
По материалам: edu.ru

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