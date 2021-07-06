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Британцы массово едут в Россию ради лечения

Британцы массово едут в Россию ради лечения

Жители Великобритании, страдающие от рассеянного склероза, едут на лечение в Россию и Мексику, так как трансплантацию гемопоэтических стволовых клеток делают лишь в нескольких больницах страны и ожидание может растягиваться до года, пишет The Mirror.

Также для получения медицинских услуг пациенты должны соответствовать некоторым критериям: например, проживать в том регионе, где есть соответствующие медучреждения. По словам одной из болеющих, Джоселин Колверт, после посещения России она отметила некоторые улучшения, а рассеянный склероз перестал прогрессировать. Девушка собрала 40 тысяч фунтов и уехала в Москву, потому что не подошла по критериям и не попала в британскую клинику.

"Моя болезнь перестала прогрессировать. Я могу пройти курс физиотерапии и уже вижу некоторые улучшения. Это вселяет в меня надежду", — рассказала она в беседе с журналистами издания.

Рассеянный склероз является опасным заболеванием центральной нервной системы, которое приводит к инвалидизации. Человека одолевает быстрая утомляемость, проблемы со зрением, у него появляется шаткая походка, нарушение координации движений, потеря чувствительности. Если это не лечить, то через 10 лет половина пациентов теряют работоспособность и не могут выполнять домашние дела, а далее болезнь может привести к полной потере способности адекватно мыслить и передвигаться.

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По материалам: uposters.ru

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