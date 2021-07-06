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Деми Мур с тремя дочерьми снялась в новой рекламной кампании купальников

Деми Мур с тремя дочерьми снялась в новой рекламной кампании купальников

58-летняя Деми Мур впервые снялась в рекламе вместе со своими тремя дочерьми от Брюса Уиллиса — 32-летней Румер, 29-летней Скаут и 27-летней Таллулой. Голливудская звезда и ее дочери появились в новом лукбуке бренда купальников Andie Swim.


Деми Мур с дочерьми Таллулой, Румер и Скаут



На снимках из рекламной кампании Деми, Румер, Скаут и Таллула демонстрируют фирменные модели купальников бренда в самых разных цветах — белом, черном, красном, желтом и оранжевом. Генеральный директор Andie Swim Мелани Трэвис в беседе с журналистами рассказала, что Деми поддерживала ее бренд с самого основания, поэтому предложить ей сотрудничество было вполне логичным шагом.

Мы обсуждали, что нам обязательно надо что-то сделать вместе. Мы говорили об этом еще в декабре 2020 года, когда жили в ожидании внедрения вакцины от коронавируса. Мы надеялись, что впереди нас ждет замечательное лето, когда снова появится возможность путешествовать и свободно перемещаться по США. Мы чувствовали, что это будет идеальный момент для совместной рекламной кампании,

— рассказала Мелани о совместной работе с голливудской звездой.


Деми Мур


Румер Уиллис


Таллула Уиллис


Таллула и Скаут Уиллис

Трэвис уточнила, что именно Деми привлекла к сотрудничеству своих дочерей. Основательница бренда пришла в восторг от этой идеи и сразу же согласилась:

Andie Swim — бренд для разных поколений, поэтому я была очень рада, когда Деми предложила сняться с ее дочерьми. Это идеально отражает концепцию бренда, плюс ко всему это первый раз, когда Деми участвует в одной рекламной кампании вместе со всеми девочками.



Мелани подчеркивает, что на новых снимках Деми, Румер, Таллула и Скаут наглядно демонстрируют, что купальники бренда отлично сидят на женщинах всех возрастов. По ее мнению, каждая из представительниц звездной семьи выглядит в вещах Andie Swim по-своему сексуально.


Скаут Уиллис
Деми Мур с дочерью Скаут
Румер Уиллис

Пока в сети поклонники Деми Мур обсуждают ее новую рекламную кампанию, она сама наслаждается отпуском в Греции. На остров Санторини актриса отправилась вместе со старшей дочерью Румер. Сейчас Деми и Румер делятся снимками и впечатлениями от отдыха на своих страницах в соцсетях.


Деми Мур


# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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