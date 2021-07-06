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Деоккупация Крыма остается в числе наивысших приоритетов внешней политики - Зеленский

Деоккупация Крыма остается в числе наивысших приоритетов внешней политики - Зеленский
Президент Владимир Зеленский заверил, что деоккупация Крымского полуострова остается в числе наивысших приоритетов внешней политики Украины. Об этом он сказал во время выступления на форуме "Украина 30. Международная политика".

"В ТОПе внешнеполитических приоритетов остается деоккупация Автономной Республики Крым и города Севастополя. Превращение Крыма в военную базу на Черном море полностью разрушает архитектуру безопасности в регионе. Противодействие этому требует активной консолидации усилий международного сообщества", - подчеркнул президент.
Зеленский напомнил, что для такой консолидации Украина инициировала создание Крымской платформы, первый саммит которой запланирован на 23 августа.

"Цель платформы - усилить международное давление на Россию для деоккупации украинского полуострова Крым и защиты прав абсолютно всех крымчан", - отметил глава государства.

Также Зеленский сообщил, что уделяет особое внимание противодействию новым вызовам, касающимся безопасности в Черноморском регионе, и сотрудничеству между флотами причерноморских государств.

"Особое внимание я уделяю противодействию новым вызовам, касающимся безопасности в Черноморском регионе, сотрудничеству между флотами причерноморских государств. Мы должны и в дальнейшем быть здесь проактивными, снова быть именно субъектами. Только усиление наших лидерских позиций в Черноморском регионе позволит сохранить спокойствие в регионе, безопасность и свободу судоходства", - сказал Зеленский.
# Политика / В мире
По материалам: gogetnews.info

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