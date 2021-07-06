Добавка в пищу одной аминокислоты поможет бороться с лишним весом

Вадим Карасев

Ученые из Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи установили, что добавка в пищу аминокислоты тирозина способствует росту физической активности и уменьшает аппетит, что в перспективе может быть полезно для борьбы с избыточным весом. К такому выводу российские биологи пришли, проанализировав изменение веса и поведения мышей на высококалорийной диете. В то же время предшественник «гормона радости» триптофан неожиданным образом повышает тревожность и усиливает гнилостные процессы в кишечнике. Проект поддержан грантом Российского научного фонда (РНФ). Результаты исследования опубликовал International Journal of Molecular Sciences, кратко о них рассказала пресс-служба РНФ.

Коллектив исследователей. Источник: Иван Гмошинский

Для снижения веса ВОЗ рекомендует переходить на более здоровый рацион и регулярную физическую активность. Однако из-за нарушенного контроля чувства аппетита полным людям бывает сложно придерживаться диетического питания, поскольку специальные регуляторные молекулы посылают сигналы, что организм голоден.

Такими сигнальными веществами служит часть аминокислот и их производных. Так, из аминокислоты триптофана синтезируется серотонин, а из тирозина можно получить целое семейство нейромедиаторов, в том числе дофамин. Если первый из этих гормонов вызывает удовлетворенность после приема пищи и снижает физическую активность, то второй, напротив, способствует повышению аппетита, возникновению чувства голода, нервному и двигательному возбуждению. Благодаря балансу между количеством дофамина и серотонина наш организм способен предотвращать набор излишнего веса.

Чтобы повлиять на пищевые предпочтения худеющих, можно составлять лечебные диеты с искусственно повышенным или сниженным количеством тех или иных аминокислот. Уже сейчас тирозин широко применяется как добавка в спортивном питании. Его используют для активизации набора мышечной массы, повышения силы и выносливости, облегчения восстановления организма после тренировок и соревнований. Авторы исследования проверили, как диета с повышенным содержанием жиров и углеводов в присутствии добавок тирозина влияет на поведение и набор массы мышей. Для этого исследователи разделили животных на четыре группы. Первая получала сбалансированное питание, вторая — с высоким содержанием жира и углеводов. Третья группа получала питание, аналогичное питанию второй, но с добавками тирозина с учетом веса животного, а в четвертой в качестве добавки выступал триптофан. Эксперимент проводили как на мышах, генетически предрасположенных к ожирению, так и на устойчивых к нему. На протяжении двух месяцев авторы следили за активностью и изменением веса животных, а также делали анализы крови на сахар и холестерин, изучали работу различных генов в печени.

Результаты показали, что устойчивые к ожирению мыши на высококалорийном рационе практически не накапливали жир, но у них наблюдались резкие повышения уровня сахара в крови. Генетически предрасположенные к ожирению животные быстро накапливали жир в брюшной полости, а масса их тела, количество жиров и холестерина в крови увеличивались и начиналось перерождение печени, аналогичное жировому гепатозу у людей. Интересно, что у наследственно устойчивых к ожирению животных добавка тирозина к рациону способствовала повышению двигательной активности, снижению показателей воспаления и нормализации активности большого числа генов. У восприимчивых к ожирению мышей действие добавки тирозина было менее выраженным.

А вот триптофан, предшественник серотонина, повлиял совершенно иным образом. Оказалось, что при искусственно вызванном ожирении он оказывал скорее неблагоприятное действие, приводя к усилению отложения жира в печени и усиливая тревожность. Ученые не ожидали таких результатов, поскольку триптофан обычно способствует появлению чувства покоя и насыщения.

Исследователи объяснили наблюдаемый результат тем, что в отношения «организм — диета» вмешивается кишечная микрофлора. При неправильном питании, а также при ожирении видовой состав микроорганизмов в кишечнике может изменяться и в нем начинают преобладать бесполезные и даже вредные микроорганизмы, вызывающие гнилостные процессы. Вследствие таких процессов из триптофана могут образовываться токсические вещества, оказывающие неблагоприятное воздействие на организм, в том числе на головной мозг. Поэтому для страдающих ожирением эта аминокислота приносит больше вреда, чем пользы.

«Проведенные исследования показали, что добавки из тирозина могут быть востребованы для профилактики избыточного веса, ожирения и снижения физической активности. Однако очень важно иметь в виду, что использование каких-либо диетических продуктов и БАД, в том числе источников аминокислот, не может рассматриваться как единственное средство лечения ожирения — необходимы также и другие меры, включая занятия физкультурой, ограничение потребление сахара, жирной пищи и спиртного», — подвел итог руководитель проекта Иван Гмошинский, доктор биологических наук, ведущий научный сотрудник ФГБУ «НИИ питания» РАМН.