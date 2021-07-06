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Дженнифер Лопес провела время с родными в Хэмптонсе: фото

Дженнифер Лопес провела время с родными в Хэмптонсе: фото

51-летняя Дженнифер Лопес сейчас с головой ушла в отношения с 48-летним Беном Аффлеком, однако даже в столь романтичном расположении духа не забывает о своей семье. Вчера папарацци засняли звезду на прогулке по Хэмптонсу вместе с родственниками.

Сначала большая компания шла по улице и что-то живо обсуждала, а потом села в автомобиль и скрылась с глаз репортеров в неизвестном направлении. Для прогулки в погожий летний день Джен выбрала легкое белое платье в мелкий цветочек и дополнила свой образ сандалиями, сумкой из белой кожи и очками-авиаторами.


Дженнифер Лопес с семьей

Кстати, именно в Хэмптонсе на минувших выходных Дженнифер Лопес засняли во время романтической прогулки с Беном Аффлеком. Пара, которая возобновила свой роман после 17-летнего перерыва, больше не скрывается от папарацци. Сначала поклонники Беннифер с трудом верили, что их кумиры снова могут быть вместе, и с настороженностью относились к слухам об этой паре. Все изменилось после того, как недавно репортеры засняли Джен и Бена за поцелуями — тогда у фанатов не осталось сомнений, что экс-возлюбленные действительно решили дать своим отношениям второй шанс.


Инсайдеры утверждают, что Бен отлично ладит с семьей и детьми Лопес от Марка Энтони. Недавно Дженнифер даже побывала вместе с Аффлеком на дне рождения своей младшей сестры. Очевидцы этого торжества утверждали, что Бен с ходу покорил всех родственников звезды своим обаянием.

Бен хорошо обращается с детьми. Он задавал им вопросы, много улыбался. С праздника они ушли все вместе. Бен открыл дверцу машины и убедился, что дети сели внутрь. Весь вечер с его лица не сходила улыбка. Казалось, он очень счастлив,

— делились подробностями инсайдеры.


Дженнифер Лопес и Бен Аффлек

Сама Джен не скрывает, что, несмотря на свое недавнее расставание с женихом Алексом Родригесом, сейчас переживает один из лучших периодов в жизни. В одном из недавних интервью она намекнула, что влюблена и очень счастлива, однако не уточнила, что речь идет именно о Бене.

Я хочу, чтобы люди, которые заботятся обо мне, знали, что я действительно сейчас там, где мне хорошо. И я думаю, что, как только вы придете к тому же, с вами произойдут удивительные вещи, которые, как вы думали, в вашей жизни никогда не повторятся. Это то, что происходит со мной сейчас,

— заявила Лопес.


# Новости на сегодня / Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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