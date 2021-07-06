Евгений Цыганов и Юлия Снигирь в ролях Мастера и Маргариты на съемках фильма "Воланд": первые кадры

Вадим Карасев

На днях стартовали съемки новой картины "Воланд", в основу сценария которой лег знаменитый роман Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита". Автором ленты выступил режиссер "Серебряных коньков" Михаил Локшин, а главные роли в новом проекте достались звездной паре — Юлии Снигирь и Евгению Цыганову.





Евгений Цыганов, Юлия Снигирь, Михаил Локшин и съемочная группа картины "Воланд"

Несколько часов назад Юлия Снигирь поделилась в инстаграме первыми кадрами со съемок "Воланда". На одном из них Юлия и Евгений предстают в образе Маргариты и Мастера. На других снимках актеры со съемочной группой проекта по старой киношной традиции разбивают на удачу тарелку с названием фильма.

Ну что ж... Камера, мотор, начали... "Воланд". Режиссер Михаил Локшин,

— подписала фото со съемочной площадки Снигирь.





Юлия Снигирь и Михаил Локшин на съемках картины "Воланд"

Евгений Цыганов также поделился в сторис кадрами с первого съемочного дня. На одном из них он запечатлел свою возлюбленную с осколком той самой тарелки в руках, а на другом показал кота, который играет в новой картине Кота Бегемота.





Юлия Снигирь





О съемках новой картины с участием Юлии Снигирь и Евгения Цыганова стало известно в конце мая этого года. Известно, что бюджет проекта составил более одного миллиарда рублей, а на экраны лента выйдет уже в следующем году. Фильм не будет точно следовать роману Михаила Булгакова, а в центре сюжета окажется любовная линия между Мастером и Маргаритой.

Создатели картины пока хранят одну интригу — кто сыграет Воланда. Ранее они рассказали, что роль повелителя тьмы в картине сыграет иностранный актер, который специально ради этого проекта заговорит в кадре по-русски.





Евгений Цыганов и Юлия Снигирь со съемочной группой фильма "Воланд"