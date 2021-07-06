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Фрегат ВМФ России переделают в мини-крейсер

Фрегат ВМФ России переделают в мини-крейсер

Большой противолодочный корабль "Адмирал Чабаненко", входящий в состав Северного флота, после ремонта получит возможности крейсера, сообщает газета "Известия" со ссылкой на источники в Минобороны.

Корабль, в частности, будет оснащен установками для запуска крылатых ракет "Калибр" и гиперзвуковых "Циркон", а также "самым мощным на флоте противолодочным вооружением" — современным ракетно-торпедным комплексом, который способен уничтожать субмарины на расстоянии в десятки километров.

"Это сделает "Чабанеко" одним из наиболее универсальных кораблей во всем ВМФ: он одинаково эффективно сможет уничтожать морские, береговые, воздушные и подводные цели", - говорится в публикации.

План модернизации уже согласован с Минобороны. Источники сообщили, что сейчас идет оценка сроков, которые потребуются на выполнение всех работ. "Адмирал Чабаненко" находится на ремонте в Мурманской области с 2014 года. После завершения модернизации планируется переклассифицировать БПК во фрегат, однако "фактически с судоремонтного завода выйдет крейсер с огромным ракетным арсеналом", отмечает газета.

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По материалам: uposters.ru

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