Игрок "Финикса" станет чемпионом НБА при любом исходе финала

Алексей Вольцев

Уникальный случай сложился перед финалом плей-офф НБА между «Финиксом» и «Милуоки».Выступающий за «Санз» 30-летний форвард Торри Крэйг при любом исходе финала станет чемпионом НБА.Дело в том, что в нынешнем сезоне Крэйг выступал за оба клуба, успев сыграть 18 матчей за «Бакс».«Милуоки Бакс» сыграет в финале впервые с 1974 года, «Финикс Санз» последний раз был в финале в 1993-м. Первый матч серии состоится рано утром 7 июля. Начало трансляции запланировано на 04:00 по киевскому времени.