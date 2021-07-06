Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Спорт » Игрок "Финикса" станет чемпионом НБА при любом исходе финала

Игрок "Финикса" станет чемпионом НБА при любом исходе финала

Игрок "Финикса" станет чемпионом НБА при любом исходе финала
Уникальный случай сложился перед финалом плей-офф НБА между «Финиксом» и «Милуоки».
Выступающий за «Санз» 30-летний форвард Торри Крэйг при любом исходе финала станет чемпионом НБА.
Дело в том, что в нынешнем сезоне Крэйг выступал за оба клуба, успев сыграть 18 матчей за «Бакс».
«Милуоки Бакс» сыграет в финале впервые с 1974 года, «Финикс Санз» последний раз был в финале в 1993-м. Первый матч серии состоится рано утром 7 июля. Начало трансляции запланировано на 04:00 по киевскому времени.
# Спорт / В мире
По материалам: gogetnews.info

Последние новости

Деми Мур с тремя дочерьми снялась в новой рекламной кампании купальников
Деми Мур с тремя дочерьми снялась в новой рекламной кампании
Фрегат ВМФ России переделают в мини-крейсер
Фрегат ВМФ России переделают в мини-крейсер
Канны-2021: Белла Хадид, Карла Бруни, Марион Котийяр, Энди Макдауэлл и другие на открытии кинофестиваля
Канны-2021: Белла Хадид, Карла Бруни, Марион Котийяр, Энди Макдауэлл
Перемен требуют страны ЕС
Перемен требуют страны ЕС
В Краснодаре в сентябре начнет работу новый «IT-куб»
В Краснодаре в сентябре начнет работу новый «IT-куб»
Российская делегация в ПАСЕ покинула заседание из-за украинской резолюции
Российская делегация в ПАСЕ покинула заседание из-за украинской
Основатель Amazon Джефф Безос покинул должность гендиректора компании
Основатель Amazon Джефф Безос покинул должность гендиректора компании
На 12% выросло число выпускников, которые выбрали ЕГЭ по информатике – Анзор Музаев
На 12% выросло число выпускников, которые выбрали ЕГЭ по информатике
На Кубани детский технопарк «Кванториум» начнет свою работу 1 сентября
На Кубани детский технопарк «Кванториум» начнет свою работу 1 сентября
В России начали штрафовать за заборы
В России начали штрафовать за заборы
Канны-2021: Джоди Фостер, Милен Фармер, Спайк Ли, Мэгги Джилленхол и другие на фотоколле жюри
Канны-2021: Джоди Фостер, Милен Фармер, Спайк Ли, Мэгги Джилленхол и
Первому в России клонированному теленку уже исполнился год
Первому в России клонированному теленку уже исполнился год

Топ на сегодня

"Я тебя вежливо спрашиваю, почему горячей воды нет": Дима Билан записал ответное видео Максиму Покровскому
"Я тебя вежливо спрашиваю, почему горячей воды нет": Дима
Иван Купала в ночь с 6 на 7 июля 2021 года: сильные заговоры на благополучие и достаток
Иван Купала в ночь с 6 на 7 июля 2021 года: сильные заговоры на
В Украину возвращается знойная жара без дождей: названа дата
В Украину возвращается знойная жара без дождей: названа дата
Валерий Меладзе о разводе, романе с Альбиной Джанабаевой и детях: "Семья создалась в результате харассмента"
Валерий Меладзе о разводе, романе с Альбиной Джанабаевой и детях:
Стало известно, какие вакансии на удаленке самые высокооплачиваемые
Стало известно, какие вакансии на удаленке самые высокооплачиваемые

Еще по теме

Клуб НБА "Бостон" объявил о подписании контракта с центровым Монро
Главный тренер клуба НБА "Милуоки" Джейсон Кидд освобожден от должности
Баскетболисты "Бостона" победили "Финикс" в домашнем матче регулярного чемпионата НБА
Форвард клуба НБА "Нью-Йорк" Порзингис травмировал колено в матче с "Милуоки"