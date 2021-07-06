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Информацию о льготах объединят в справочник

Информацию о льготах объединят в справочник

Тема: Постановления правительства


00:07  Автор: Марина Третьякова



Для информирования граждан о положенной им поддержке государства в тех или иных жизненных ситуациях органы власти будут использовать специальный справочник. Правила его заполнения и использования утверждены приказом Минтруда, который вступает в силу 6 июля.

Справочник будет размещён в Единой государственной информационной системе соцобеспечения (ЕГИССО). В нём будут перечислены жизненные ситуации, при которых людям положены льготы, сами меры поддержки, список условий, которые определяют возникновение права на льготу и другие данные. Также там будет приводиться шаблон уведомления гражданина о положенной ему льготе.

Пока что в справочнике отразят три ситуации: рождение ребёнка, установление инвалидности и выход на пенсию. По каждому из этих обстоятельств можно получить разные льготы и пособия, которые зависят от многих факторов. Кроме того, помимо федеральных мер поддержки бывают региональные. В общем, хотя жизненных ситуаций всего три, льгот и вариантов их получения огромное количество. Собственно, для того, чтобы структурировать и систематизировать все эти данные и было решено создать такой справочник. Как заявляли ранее в Минтруда, в последующем справочник дополнят другими жизненными ситуациями.

Законы, вступающие в силу в июле


Напомним, благодаря справочнику власти смогут назначать меры поддержки проактивно. То есть они не будут ждать, пока человек подаст им заявку, а сами напишут ему о положенных выплатах, как только к ним по электронным каналам из других ведомств поступит информация о регистрации рождения ребёнка, установлении инвалидности или достижении пенсионного возраста.


Также читайте о том, какие законы вступают в силу в июле.


#льготы #пособия


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# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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