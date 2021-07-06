Иван Купала в ночь с 6 на 7 июля 2021 года: сильные заговоры на благополучие и достаток

Вадим Карасев

Народный праздник Ивана Купалы отмечают ежегодно, и в июле 2021 года каждый сможет и использовать энергетику этого дня для привлечения в жизнь благополучия и достатка. Проверенные заговоры помогут обрести финансовое благополучие и избавиться от бедности.

Иван Купала считается одним из дней силы, когда сама природа помогает избавиться от проблем и бед. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют провести праздник в хорошем настроении и обязательно использовать заговоры, чтобы изменить жизнь к лучшему. В ночь с 6 на 7 июля исполнятся самые заветные мечты, если искренне верить и проводить обряды.

Заговоры на благополучие

Заговор на счастье. Привлечь в жизнь позитивные события и обойти стороной беды получится, если взять алую ленту, повязать на ветке молодого дерева и проговорить: «Силу природы на помощь призываю, счастье в жизнь привлекаю. Как дерево растет, сил набирается, так и в мою жизнь счастье врывается».

Заговор на благополучие. Этот заговор читают в полночь, открыв окно или выйдя на улицу: «Новый день начинается, невзгоды из жизни уходят, благополучием заменяются. Как праздник пройдет, так и жизнь моя новыми красками заиграет, беды меня оставят».

Заговор на благополучную жизнь. В день праздника дома устраивают сквозняк, приговаривая: «Проблемы из дома ветер выдувает, счастье привлекает». После этого полы моют денежной водой, чтобы обрести благополучие.

Заговоры на деньги

Привлечение денег. В ночь с 6 на 7 июля блестящую монету зажимают в правой руке и проговаривают: «Деньги привлекаю, бедности не знаю. Монета блестящая достаток в дом приведет, счастье принесет». После этого монету кладут в копилку, чтобы в доме никогда не переводились деньги.

Заговор от бедности. В день праздника в каждую пару обуви кладут по монете со словами: «Куда ни пойду — достаток приведу. С бедностью попрощаюсь, финансы притяну». Монеты оставляют в обуви до утра, а затем перекладывают в кошелек или копилку, чтобы никогда не оставаться без денег.

Привлечение финансового благополучия. В день праздника привлечь деньги не составит труда. Для этого монету кладут на руку, ставят ее под льющуюся из крана воду и приговаривают: «Вода везде бывает, клады видит, богатство привлекает. Монету заговорю, финансовое благополучие в жизнь впущу». После этого монету протирают чистым полотенцем и убирают в укромное место, чтобы она привлекала деньги.