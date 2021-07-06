"Я тебя вежливо спрашиваю, почему горячей воды нет": Дима Билан записал ответное видео Максиму Покровскому

Вадим Карасев

Дима Билан ответил на эмоциональное видео Максима Покровского, который обвинил музыканта в нарушении противокоронавирусных мер во время выступления в одном из клубов Санкт-Петербурга.

"[b][/b]Навертеть словоблудия и брызгать слюной? Не ожидал от давнего и, казалось, уважаемого знакомого... Я всегда далек от пустых скандалов, потому что на моем "десятом этаже" криков не слышно, но вы, Макс Покровский, до него докричались! Я вас услышал, вот мой единственный на эту тему ответ", — заявил певец под опубликованным обращением к Максиму.

Артист не считает, что он виноват в отмене мероприятия, и не хочет ссориться с коллегой по цеху, так как считает себя неконфликтным человеком. Он отметил, что отвечает на выпад Покровского только потому, что люди его поддерживают и понимают, что концерт "Ногу свело!" отменили не из-за Билана.

Ранее Ruposters писал, что лидер группы "Ногу свело" Макс Покровский записал эмоциональное видео по поводу отмененного концерта в Санкт-Петербурге. Музыкант вышел из себя из-за того, что Дима Билан якобы не соблюдал необходимые меры безопасности против распространения коронавируса.