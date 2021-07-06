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Яровая: Совет Законодателей должен проверить работу программ льготной ипотеки

Яровая: Совет Законодателей должен проверить работу программ льготной ипотеки

12:25  Автор: Ольга Шульга



Совет Законодателей должен провести мониторинг реализации программ «Семейной ипотеки» и «Льготной ипотеки» в регионах, сообщила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.

«Учитывая, что Совет Законодателей — это площадка, на которой рассматриваются наиболее актуальные для граждан вопросы, вырабатываются рекомендации в адрес правительства и решения по совершенствованию законодательства, предлагаю профильной комиссии Света Законодателей провести мониторинг по вопросам реализации программ «Семейной ипотеки», «Льготной ипотеки», — сказала вице-спикер, выступая на Президиуме Совета законодателей.

В Госдуме придумали, как снизить стоимость жилья для дальневосточных семей


Яровая напомнила, что в России реализуются масштабные программы льготной ипотеки: «Семейная ипотека» расширена на семьи с одним ребенком, рожденным после 1 января 2018 года, программа «Льготная ипотека» продлена — при ставке до 7 процентов и при сумме кредита — до трёх млн рублей. Особое внимание, по словам вице-спикера, уделяется Дальнему Востоку — там   с 2019 года реализуется «Дальневосточная ипотека» со ставкой 2 процента.

«В 2020 году около 90 процентов всех ипотечных кредитов на первичном рынке — выданы в рамках льготной ипотеки, из них 75 процентов по льготной ипотеке под 6,5 процента. Объем ввода жилья в многоквартирных домах снизился в 2020 году на 3,7 процента против роста на 0,5 процента годом ранее, в том числе из-за действовавших во II квартале 2020 года ограничительных мер в связи с пандемией», — привела данные Ирина Яровая.


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На фоне существенного роста цен президент Владимир Путин поручил ФАС проверить, что происходит с ценами на рынке жилья, напомнила она. 

В свою очередь ФАС не выявила картельного сговора между застройщиками.


#ипотека

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# Экономика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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