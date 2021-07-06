Эксперт: Евросоюзу нельзя превращаться в пешку НАТО

Анастасия Иванова

00:19 Автор: Александр Ходякин, Вена

Австрийский политолог Кристиан Баха в интервью изданию Kronen Zeitung призвал Евросоюз «не становиться пешкой» в американской игре против России.

«Вашингтон блокирует Китай и Россию с помощью G7, в которой ни РФ, ни КНР не имеют места и голоса. Это на самом деле приводит к тому, что крупнейшая ядерная держава оказывается в одной упряжке со второй в мире экономической державой», — отметил политолог.

По его словам, нынешние военные учения НАТО в Черном море, в которых участвуют десятки кораблей и тысячи солдат из 32 стран, включая Евросоюз, являются ярким примером провокационной линии Вашингтона, направленной в сторону Москвы.

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«США всеми способами пытаются побудить европейские страны НАТО тратить больше на вооружения, что позволит разместить новые ракетные системы на границах с Россией», — отметил эксперт.

«В этой ситуации неразумно превращаться в пешку НАТО, нам нужно вкладывать средства в собственную независимую оборону ЕС», — подчеркнул Баха и призвал Австрию занять хотя бы нейтральную позицию, закрепленную в конституции республики.

#США #ЕС #НАТО #международные отношения

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