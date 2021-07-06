Канны-2021: Белла Хадид, Карла Бруни, Марион Котийяр, Энди Макдауэлл и другие на открытии кинофестиваля

Вадим Карасев

6 июля во Франции начал работу 74-й Каннский кинофестиваль. Торжественную церемонию открытия посетили Белла Хадид, Марион Котийяр, Карла Бруни, Энди Макдауэлл, Хелен Миррен, Джоди Фостер и другие звезды. Как это было — в нашем материале.

В это трудно поверить, но во Франции светская жизнь вернулась к докоронавирусным временам: с полными залами идет Неделя высокой моды, а сегодня стартовал и долгожданный Каннский кинофестиваль — отмененный в прошлом году и несколько раз менявший даты проведения в этом, он все-таки собрал звезд и киноманов со всего мира.





Белла Хадид













Марион Котийяр





Днем по традиции прошло несколько официальных мероприятий — фотоколл жюри и фильма открытия фестиваля "Аннетт" с Марион Котийяр и Адамом Драйвером, награждение Джоди Фостер почетной "Пальмовой ветвью", — ну а вечером знаменитости собрались на церемонии открытия киносмотра.





Карла Бруни





















На красную дорожку вышли бывшая первая леди Франции Карла Бруни (а нынешняя, Брижит Макрон, тем временем сегодня встречалась в Елисейском дворце с Моникой Беллуччи), однако без Николя Саркози, Хелен Миррен, Энди Макдауэлл, чья дочь Маргарет Куэлли сегодня блистала в образе невесты на показе Chanel, Кэндис Свейнпол, Педро Альмодовар и многие-многие знаменитости.





Энди Макдауэлл

















Хелен Миррен и Тейлор Хэкфорд





Хелен Миррен













Первая лауретка фестиваля этого года Джоди Фостер на красной дорожке появилась вместе с женой Александрой Хедисон, с которой всегда разделяет важные моменты жизни. На красной дорожке пара успела не только попозировать фотографам, нежно глядя друг на друга, но и сделать селфи для домашнего архива.





Джоди Фостер

Одними из последних перед фотографами появились члены жюри во главе с обладателем двух премий "Оскар" и любимчиком Канн режиссером Спайком Ли, чьи работы не раз получали здесь награды: среди членов жюри этого года — французская певица Милен Фармер, французско-сенегальская постановщица Мати Диоп, бразильский режиссер Клебер Мендонса Фильо, австрийская сценаристка и режиссер Джессика Хауснер, французские актеры Тахар Рахим и Мелани Лоран, американская актриса Мэгги Джилленхол и южнокорейский актер Сон Кан-хо.





Кэндис Свейнпол













Они будут оценивать фильмы основного конкурса, в который в этом году вошло 24 картины. Некоторые из них должны были быть представлены публике еще в прошлом году, но поскольку фестиваль был отменен, часть фильмов "переехала" на этот год. Отмена фестиваля 2020 года в принципе повлияла на все программы киносмотра — многие фильмы прошлого года, отобранные в разные секции, оказались перед выбором: либо ждать еще год Каннского фестиваля и не выходить в прокат (ведь на фестивали берут только премьеры), либо смириться с тем, что побороться за награды не удастся, хотя в Канны вы и попали, и идти к широкому зрителю. Те, кто выбрал первый вариант, в итоге демонстрировались с маркировкой участника конкурсной программы фестиваля. Решившие же дождаться фестиваля 2021 года в итоге теперь соперничают с большим количеством участников — программа охватила полтора последних года.

Среди картин, участвующих в основном конкурсе, "Французский вестник. Приложение к газете "Либерти. Канзас ивнинг сан" Уэса Андерсона с суперзвездным составом, "Непорочная дева" Пола Верховена про монахинь-лесбиянок, "Все прошло хорошо" Франсуа Озона с Софи Марсо в главной роли, "День флага" Шона Пенна, в котором снялась его дочь Дилан, и работы других известных авторов. В параллельных программах — документалка Шарлотты Генсбур о ее матери Джейн Биркин ("Джейн глазами Шарлотты"), новый загадочный фильм Гаспара Ноэ, триллер "В тихом омуте" с Мэттом Дэймоном и множество других интересных проектов.

Есть в программе и российские фильмы. Сразу два участвуют в основном конкурсе: "Петровы в гриппе" Кирилла Серебренникова и — с оговоркой — "Купе номер шесть" финского режиссера Юхо Куосманена. Последний — совместного производства Финляндии, Эстонии, России и Германии, в нем снялись Юра Борисов и Полина Ауг, и действие происходит в поезде Москва — Мурманск.

В программе "Особый взгляд" покажут новую работу Алексея Германа — младшего "Дело" с участием Мераба Нинидзе, Анны Михалковой, Светланы Ходченковой, Александры Бортич и Александра Паля — политическую историю о профессоре, которого сажают под домашний арест за то, что он критикует власть.













В эту же программу попал и фильм "Разжимая кулаки" Киры Коваленко — выпускницы мастерской Александра Сокурова, другой ученик которого Кантемир Балагов уже зарекомендовал себя в Каннах (и покоряет сейчас Голливуд). Картина, которую, как и в случае с Балаговым, спродюсировал Александр Роднянский, рассказывает о девушке из Северной Осетии, которая пытается сбежать из-под опеки своей патриархальной семьи и начать самостоятельную жизнь.





Энди Макдауэлл









Энди Макдауэлл и Хелен Миррен





Открытие Каннского кинофестиваля

Фильмом открытия стала долгожданная лента французского режиссера Леоса Каракса "Аннетт", производство которой затянулось на несколько лет. И это же первый за десять лет фильм Каракса ("Любовники с нового моста"), к работам которого всегда приковано повышенное внимание. Фильм-мюзикл расскажет о супружеской паре (Марион Котийяр и Адам Драйвер), жизнь которых переворачивается с рождением дочери, обладающей уникальным даром.

На закрытии покажут фильм Николя Бедоса "Агент 117: Из Африки с любовью".





Педро Альмодовар





Соко





Лу Дойллон









Алехандро Нонес





Камелия Джордана













Кэт Грэм









Мелани Тьерри









Агата Максимова





Лена Ленина



