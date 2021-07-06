Киев обвинил Германию и Францию в получении выгоды от потери территорий Украиной и Грузией

Вадим Карасев

Секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что Германия и Франция могли получать выгоду от потери территорий Украиной и Грузией. В качестве примера он привел заказ на "Мистрали", который поступил после участия официального Парижа в урегулировании конфликта между Россией и официальным Тбилиси.

В интервью украинскому "Форбс" Данилов заметил: упреки международных партнеров в том, что Киев не борется с коррупцией, несостоятельны, поскольку на Западе это явление тоже есть.

"Французы, например, в 2008 году занимались переговорами между Грузией и Россией, и в результате грузины потеряли часть территории, а французы получили заказ на "Мистрали" от России. Не знаю, получили ли они что-то за часть Донецкой и Луганской областей и Крым, но моральная ответственность есть", – сказал он.

Россия, считает политик, "напала на Грузию и Украину" в результате блокирования Францией плана действий по членству этих государств в НАТО. На встречах, которые проходят в закрытом режиме, украинская сторона высказывает все эти претензии.

В последнее время Германия изменила свой тон... Украина сейчас возвращает свою субъектность, с нами начинают общаться, нас начинают воспринимать отдельно от России.

Как сообщал Ruposters, ранее на Украине команду телепроекта госканала уволили за карту России с Крымом в заставке.