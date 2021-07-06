Кэти Перри и Орландо Блум, Софи Тернер и Джо Джонас, Диана Крюгер, Белла Хадид на вечеринке в Париже

Вадим Карасев

Вместе с Неделей высокой моды в Париж вернулись и масштабные светские вечеринки. Так, вчера вечером состоялся коктейль Louis Vuitton, приуроченный к презентации парфюмерной продукции бренда. Гостями мероприятия стали Кэти Перри и Орландо Блум, которые недавно путешествовали по Европе, Софи Тернер и Джо Джонас, Диана Крюгер, Белла Хадид, Изабель Аджани и многие другие.





Кэти Перри и Орландо Блум





Кэти ПерриНиколя Гескьер, Кэти Перри и Орландо Блум

На вечернике, прошедшей в здании фонда Louis Vuitton, была представлена линейка новых ароматов Les Extraits Collection, созданных парфюмером дома Жаком Кавалье Беллетрудом.





Джо Джонас и Софи ТернерСофи ТернерБелла ХадидДиана КрюгерФлоренс ПьюАмбер ВалеттаДжоан СмоллсИзабель Аджани





Лия КебедеКьяра МастроянниЖанна ДамасФарида Кхелфа и Кристиан ЛубутенBryanboy

Гостей на вечере принимали креативный директор бренда Николя Гескьер и креативный директор мужского направления Вирджил Абло, который на днях представил новую коллекцию и собственного бренда Off-White.





Джоан Смоллс, Амбер Валетта, Вирджил Абло, Белла ХадидАмбер Валетта, Джоан Смоллс и Кэти ПерриДельфин Арно, Кэти Перри и Орландо Блум

В ближайшие дни Франция явно останется эпицентром светских событий в Европе, ведь сегодня стартует и Каннский кинофестиваль.





Анна Винтур и Орландо Блум