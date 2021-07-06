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Кэти Перри и Орландо Блум, Софи Тернер и Джо Джонас, Диана Крюгер, Белла Хадид на вечеринке в Париже

Кэти Перри и Орландо Блум, Софи Тернер и Джо Джонас, Диана Крюгер, Белла Хадид на вечеринке в Париже

Вместе с Неделей высокой моды в Париж вернулись и масштабные светские вечеринки. Так, вчера вечером состоялся коктейль Louis Vuitton, приуроченный к презентации парфюмерной продукции бренда. Гостями мероприятия стали Кэти Перри и Орландо Блум, которые недавно путешествовали по Европе, Софи Тернер и Джо Джонас, Диана Крюгер, Белла Хадид, Изабель Аджани и многие другие.


Кэти Перри и Орландо Блум


Кэти Перри
Николя Гескьер, Кэти Перри и Орландо Блум

На вечернике, прошедшей в здании фонда Louis Vuitton, была представлена линейка новых ароматов Les Extraits Collection, созданных парфюмером дома Жаком Кавалье Беллетрудом.


Джо Джонас и Софи Тернер
Софи Тернер
Белла Хадид
Диана Крюгер
Флоренс Пью
Амбер Валетта
Джоан Смоллс
Изабель Аджани


Лия Кебеде
Кьяра Мастроянни
Жанна Дамас
Фарида Кхелфа и Кристиан Лубутен
Bryanboy

Гостей на вечере принимали креативный директор бренда Николя Гескьер и креативный директор мужского направления Вирджил Абло, который на днях представил новую коллекцию и собственного бренда Off-White.


Джоан Смоллс, Амбер Валетта, Вирджил Абло, Белла Хадид
Амбер Валетта, Джоан Смоллс и Кэти Перри
Дельфин Арно, Кэти Перри и Орландо Блум

В ближайшие дни Франция явно останется эпицентром светских событий в Европе, ведь сегодня стартует и Каннский кинофестиваль.


Анна Винтур и Орландо Блум
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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