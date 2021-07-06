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Клишас рассказал, как закон о единых требованиях к дорожным камерам поможет автомобилистам

Клишас рассказал, как закон о единых требованиях к дорожным камерам поможет автомобилистам

18:35  Автор: Геннадий Мельник



Владельцы транспортных средств будут защищены от необоснованных штрафов, если в стране будут введены единые требования к установке дорожных камер, их программному обеспечению, а также полученным с их помощью фото- и видеоматериалам. Об этом в интервью «Парламентской газете» рассказал один из авторов соответствующего законопроекта, глава Комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

По словам сенатора, сегодня единые обязательные требования к дорожным камерам отсутствуют. Этот факт, зачастую, порождает большое число необоснованных штрафов за несовершённые правонарушения. При этом доказать свою невиновность или некорректную работу средства фиксации водителям очень сложно.

Внесённый в Госдуму 5 июля законопроект, наделяет правительство полномочиями определять единые стандарты размещения дорожных камер.

«В случае принятия документа для водителей повысятся гарантии законности и обоснованности их привлечения к административной ответственности за совершение правонарушений в области дорожного движения», — пояснил Андрей Клишас.

В Госдуму внесли законопроект об установке дорожных камер


Он добавил, что нарушение установленных требований и порядков к данным средствам фиксации будет означать автоматическое прекращение производства по делу об административном правонарушении.

«Не стоит также и забывать, что выбор мест установки средств автоматической фиксации осуществляется на основании анализа аварийности на участках автомобильных дорог, — напомнил законодатель. — Поэтому обеспечение участников дорожного движения объективной информацией о фактах работы таких технических средств на конкретном участке дороги, имеет существенное значение и для повышения безопасности дорожного движения, профилактики правонарушений».

Авторами законопроекта о единых требованиях к дорожным камерам выступили первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак, глава Комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас и его первый заместитель Ирина Рукавишникова.


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По материалам: pnp.ru

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