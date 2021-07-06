Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » В мире » Кулеба оценил риск Украины остаться без топлива из Беларуси

Кулеба оценил риск Украины остаться без топлива из Беларуси

Кулеба оценил риск Украины остаться без топлива из Беларуси
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о монопольном положении Беларуси в Украине в вопросе поставок топлива. Об этом он сказал на форуме Украина 30 в понедельник, 5 июля.

Министр напомнил, что сегодня Украина не может полагаться на Беларусь под руководством Александра Лукашенко.

"Сейчас мы стали потребителем топлива из Беларуси, по некоторым позициям почти монопольное положение. Эту ситуацию нужно исправлять", - подчеркнул Кулеба.

По словам главы МИД, не стоит забывать, что продажа топлива Украине - это важная составляющая экономики Беларуси.
"Поэтому Лукашенко и не стреляет себе в ногу, пытаясь использовать этот рычаг. Но риск есть, мы должны его учитывать", - подытожил Кулеба.

Напомним, что ранее Александр Лукашенко полностью перекрыл границу с Украиной. В Беларуси якобы выявлены "спящие террористические ячейки", к которым причастны Германия, Украина, США, Польша и Литва, отметил Александр Лукашенко.

Также сообщалось, что в Беларуси назвали неизбежным "поворот на Азию". Беларусь продолжит поставлять в ЕС продукцию, не попавшую под санкции, но в дальнейшем переориентируется на азиатский рынок.
# В мире
По материалам: gogetnews.info

Последние новости

Кулеба оценил риск Украины остаться без топлива из Беларуси
Кулеба оценил риск Украины остаться без топлива из Беларуси
Иван Купала в ночь с 6 на 7 июля 2021 года: сильные заговоры на благополучие и достаток
Иван Купала в ночь с 6 на 7 июля 2021 года: сильные заговоры на
Семейный подряд: Моника Беллуччи снялась для обложки Vogue с дочерью Девой
Семейный подряд: Моника Беллуччи снялась для обложки Vogue с дочерью
Гей-парад в Тбилиси отменили из-за массовых акций протеста
Гей-парад в Тбилиси отменили из-за массовых акций протеста
Неделя высокой моды в Париже: Дженнифер Лоуренс, Моника Беллуччи, Кара Делевинь на показе Dior
Неделя высокой моды в Париже: Дженнифер Лоуренс, Моника Беллуччи,
Агурбаш испугалась повторить судьбу Протасевича
Агурбаш испугалась повторить судьбу Протасевича
Купальник для всех: бодипозитивная подборка пляжных фото ко Дню бикини
Купальник для всех: бодипозитивная подборка пляжных фото ко Дню бикини
Каннский кинофестиваль — 2021: жюри, конкурс, российские фильмы в программе
Каннский кинофестиваль — 2021: жюри, конкурс, российские фильмы в
Konami может сделать игру Pro Evolution Soccer 2022 условно-бесплатной
Konami может сделать игру Pro Evolution Soccer 2022 условно-бесплатной
РГО продлило прием заявок на участие в профильной смене «Мир открытий» в детском центре «Орленок»
РГО продлило прием заявок на участие в профильной смене «Мир
В Амурской области по программе «Земский учитель» заняты все вакансии на 2021 год
В Амурской области по программе «Земский учитель» заняты все вакансии
На Украине окончательно ликвидировали старейший судостроительный завод страны
На Украине окончательно ликвидировали старейший судостроительный

Топ на сегодня

Праздник Ивана Купалы в ночь с 6 на 7 июля 2021 года: лучшие гадания в домашних условиях
Праздник Ивана Купалы в ночь с 6 на 7 июля 2021 года: лучшие гадания
Вертолёт Ми-2 рухнул в поле в Кабардино-Балкарии
Вертолёт Ми-2 рухнул в поле в Кабардино-Балкарии
Магические свойства золота
Магические свойства золота
Гороскоп Павла Глобы на неделю с 5 по 11 июля 2021 года
Гороскоп Павла Глобы на неделю с 5 по 11 июля 2021 года
Полезные свойства мяты и сферы ее применения
Полезные свойства мяты и сферы ее применения

Еще по теме

В МИД Украины увидели угрозу в выборе Лукашенко опираться на поддержку РФ
Лукашенко: «Западенцы» — трудолюбивые и порядочные люди
В МИД анонсировали отключение Украины от энергосистем России и Беларуси
Лукашенко призвал закрыть границу Беларуси для оружия из Украины