Кулеба оценил риск Украины остаться без топлива из Беларуси
Сегодня, 01:35 Влада Некрасова
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о монопольном положении Беларуси в Украине в вопросе поставок топлива. Об этом он сказал на форуме Украина 30 в понедельник, 5 июля.
Министр напомнил, что сегодня Украина не может полагаться на Беларусь под руководством Александра Лукашенко.
"Сейчас мы стали потребителем топлива из Беларуси, по некоторым позициям почти монопольное положение. Эту ситуацию нужно исправлять", - подчеркнул Кулеба.
По словам главы МИД, не стоит забывать, что продажа топлива Украине - это важная составляющая экономики Беларуси.
"Поэтому Лукашенко и не стреляет себе в ногу, пытаясь использовать этот рычаг. Но риск есть, мы должны его учитывать", - подытожил Кулеба.
Напомним, что ранее Александр Лукашенко полностью перекрыл границу с Украиной. В Беларуси якобы выявлены "спящие террористические ячейки", к которым причастны Германия, Украина, США, Польша и Литва, отметил Александр Лукашенко.
Также сообщалось, что в Беларуси назвали неизбежным "поворот на Азию". Беларусь продолжит поставлять в ЕС продукцию, не попавшую под санкции, но в дальнейшем переориентируется на азиатский рынок.
По материалам: gogetnews.info