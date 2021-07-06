Кулеба оценил риск Украины остаться без топлива из Беларуси

Влада Некрасова

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о монопольном положении Беларуси в Украине в вопросе поставок топлива. Об этом он сказал на форуме Украина 30 в понедельник, 5 июля.Министр напомнил, что сегодня Украина не может полагаться на Беларусь под руководством Александра Лукашенко."Сейчас мы стали потребителем топлива из Беларуси, по некоторым позициям почти монопольное положение. Эту ситуацию нужно исправлять", - подчеркнул Кулеба.По словам главы МИД, не стоит забывать, что продажа топлива Украине - это важная составляющая экономики Беларуси."Поэтому Лукашенко и не стреляет себе в ногу, пытаясь использовать этот рычаг. Но риск есть, мы должны его учитывать", - подытожил Кулеба.Напомним, что ранее Александр Лукашенко полностью перекрыл границу с Украиной. В Беларуси якобы выявлены "спящие террористические ячейки", к которым причастны Германия, Украина, США, Польша и Литва, отметил Александр Лукашенко.Также сообщалось, что в Беларуси назвали неизбежным "поворот на Азию". Беларусь продолжит поставлять в ЕС продукцию, не попавшую под санкции, но в дальнейшем переориентируется на азиатский рынок.