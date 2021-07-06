Лунный день сегодня 6 июля 2021 года

Вадим Карасев

Лунная энергия невероятно сильна, но вместе с тем непредсказуема. Астрологи пытаются исправить это многовековыми наблюдениями за нашим светилом. Они рассказали о том, что может ожидать нас сегодня.

Этот день сложно назвать благоприятным, но вот ярким и необычным он станет для многих из нас. Настроение Луны поспособствует появлению у людей новых желаний и энтузиазма к новым делам, но очень важно, чтобы это не было просто мыслями, а трансформировалось в реальные действия. Пользуйтесь своей мотивацией по Знаку Зодиака, чтобы не терять зря время.

Фаза Луны: начинается 26 лунный день, которому суждено будет пройдет под эгидой Близнецов. Убывающая Луна в первый день пребывания в таком Знаке не особо дружелюбна, но порождает в нас стремление к динамике и открытости.

Магнитные бури 6 июля: вспышек на Солнце не обнаружено. Магнитных бурь не ожидается.

Что принесет удачу сегодня

Что отпугнет успех в этот день

Домашние дела по лунному календарю

новые знакомства;творчество;командировки;спорт;отдых.начало новых отношений;любовные признания;необоснованные траты.

Луна способствует появлению желания навести порядок, но астрологи и эксперты сайта dailyhoro.ru настоятельно не рекомендуют тратить все свое личное время на уборку. Лучше навести порядок, выбросить старый хлам и ненужные вещи, сделать легкую перестановку. Стихия Воздуха, представленная Близнецами, требует от нас изменения обстановки. Можно купить что-то новое для дома, но осторожно. Не пускайте деньги на ветер.

Что надеть в этот вторник

Стихия Воздуха любит свободную и не сковывающую движения одежду. Старайтесь надевать что-то легкое, удобное. Если вам не нравится привлекать к себе внимание, выберите что-нибудь сдержанное, темное или светлое. Допускаются светлые и яркие тона, например, красный или зеленый, но в малых количествах. Они помогут пробудить в вас внутренние силы.

Из камней-талисманов сегодня лучше выбирать те, которые заземляют нас: опал, гематит, обсидиан. Они не дадут вам рисковать понапрасну и уберегут от необдуманных шагов. Из украшений лучше отдавать предпочтение изделиям из платины.

Любовь и общение 6 июля

Начинать серьезные отношения и переводить их на новый уровень в этот день не рекомендуется, а вот для экспериментов, знакомств и романтики пора благоприятная. Помните о том, что важно показывать свой оптимизм людям. Помогайте окружающим справляться с гневом. Любые споры, конфликты могут обернуться любовной и семейной катастрофой.





Неплохой день для общения с людьми в целом. Желательно, чтобы сегодня вы как можно больше времени времени находились в окружении близких людей, родных и друзей. Астрологи советуют сегодня много не говорить, не обсуждать других людей у них за спиной. Это может быть чревато негативными последствиями для вас же самих.

Финансы и работа в 26 лунный день

Неудачный день для крупных сделок и принятия важных решений, но удачный для переговоров и собеседований. Полезно заниматься творчеством — люди креативных профессий смогут существенно повысить свою эффективность. В этот день лучше не спорить с начальством.

Деньги лучше сегодня не тратить в больших количествах. Не одалживайте никому крупных и малых сумм. Также день благоволит путешественникам и людям, собирающимся отправиться в командировку. Пользуйтесь камнями для привлечения денег, чтобы работа и сделки принесли максимум пользы.

Настроение и здоровье по лунному календарю

В этот день рекомендуется заниматься спортом. Большие успехи и отличное настроение ожидает всех, кто много передвигается. Утром или вечером обязательно посвятите полчаса прогулке. Люди в этот вторник полны энергии и напора, поэтому вы, скорее всего, сможете завершить все важные дела и начать новые.

Это прекрасный день как для спокойного отдыха с книгой в руке, так и для динамичных действий. Самое главное в такие дни — не унывать. Близнецы постараются не допустить этого, поэтому настроение людей будет в основном стремиться вверх, а не вниз.