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Менеджер Бритни Спирс считает, что певица в скором времени завершит музыкальную карьеру

Менеджер Бритни Спирс считает, что певица в скором времени завершит музыкальную карьеру

Музыкальный менеджер Бритни Спирс Ларри Рудольф, который работает с певицей на протяжении многих лет, полагает, что 39-летняя звезда в скором времени может завершить свою карьеру. Он заявил, что уходит с поста ее менеджера после 25 лет совместной работы, так как в его профессиональных услугах больше нет необходимости. Об этом он написал в письме отцу Бритни Джейми Спирсу и Джоди Монтгомери, которая временно исполняет обязанности ее опекуна.


Прошло более двух с половиной лет с тех пор, как мы с Бритни в последний раз общались. И тогда она мне сообщила, что хочет взять бессрочный перерыв в работе. Сегодня мне стало известно, что Бритни заявила о своем намерении официально завершить карьеру.  Как вы знаете, я никогда не имел отношения к опеке над ней, поэтому я не знаю многих деталей. Изначально я был нанят на работу Бритни, чтобы помогать ей управлять ее карьерой. И как менеджер я считаю, что в интересах Бритни мне лучше будет уйти из ее команды, поскольку в моих профессиональных услугах больше нет необходимости. Пожалуйста, примите это письмо как официальную отставку. Я всегда буду гордиться тем, чего мы достигли за 25 лет нашей совместной работы. Я желаю Бритни здоровья и счастья, и я буду всегда рядом, если я когда-нибудь снова ей понадоблюсь, как и всегда был,

— написал он.


Напомним, что ранее Бритни заявляла, что не вернется на сцену, пока отец будет оставаться ее опекуном. Сейчас борьба певицы за опекунство с ее отцом обострилась. После резонансного выступления Спирс в суде на прошлой неделе, где она рассказала об издевательствах, которым подвергалась со стороны опекунов, история получила большой общественный резонанс. В поддержку Бритни выступили не только ее многочисленные поклонники, которые уже давно требовали освободить ее от опеки, но и многие друзья и коллеги. Сейчас общественность ждет и надеется, что суд встанет на сторону Бритни и освободит ее от опеки отца.


# Новости на сегодня / Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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