Минцифры предложило провести эксперимент по добровольной идентификации болельщиков

Алексей Вольцев

21:29 Автор: Жанна Звягина

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций предлагает провести эксперимент по добровольной идентификации зрителей и участников чемпионата России по футболу. Соответствующий проект постановления правительства, разработанный ведомством, опубликован во вторник на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Эксперимент планируется провести до 11 декабря не менее чем на трех матчах чемпионата России по футболу и не менее чем на двух из семи стадионов, выбранных совместно с ФСБ, Минспорта, МВД и РФС: «Газпром-Арена» (Санкт-Петербург), «Фишт» (Сочи), «Екатеринбург-Арена», «Ак Барс — Арена» (Казань), «Нижний Новгород», «Ростов-Арена» (Ростов-на-Дону) и «Самара-Арена».

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Для проведения эксперимента предлагается использовать портал и мобильное приложение «Госуслуги», единую биометрическую систему (ЕБС), информационные системы контроля доступа стадионов, а также информационную систему идентификации болельщиков, которая была использовалась на чемпионатах мира 2018 года и Европы 2020 года.

«В рамках эксперимента планируется обеспечить апробацию информационного взаимодействия указанных систем, а также выработать предложения по масштабированию, улучшению, оптимизации и адаптации тестируемых процессов», — говорится в пояснительной записке.

Регистрация лиц будет осуществляться на портале или в мобильном приложении «Госуслуги» или в МФЦ. Верификация лиц может осуществляться удаленно при наличии учетной записи ЕБС или сотрудником МФЦ. Также при подаче групповой заявки верифицировать личность зрителя сможет ответственный сотрудник от организаций, участвующих в проведении мероприятий.

В отличие от предыдущих турниров в рамках эксперимента получение персонифицированной карты зрителя будет добровольным и у нее не будет физического носителя, будет только электронный документ в мобильном приложении. Кроме того, персонифицированную карту зрителя нужно будет оформлять до приобретения билета на матч.

Сезон-2021/22 в Российской премьер-лиге стартует 23 июля матчем «Ростов» — «Динамо» в Ростове-на-Дону. Последние перед зимней паузой игры 18-го тура чемпионата России запланированы на 11-13 декабря.

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Ранее сообщалось, что законопроект, предполагающий внедрение системы идентификации болельщиков и использование персонифицированных карт на посещение спортивных соревнований, одобрен правительством, его внесут в Государственную Думу.

Систему идентификации болельщиков впервые применили на Кубке конфедераций, прошедшем в 2017 году в России. Паспорт болельщика также действовал в России в рамках чемпионата мира по футболу 2018 года. Тогда Fan ID давал право бесплатного проезда между городами, где проходили матчи мирового первенства, а также на городском общественном транспорте, пригородных электричках и аэроэкспрессах. Иностранные болельщики могли приехать в Россию по паспорту болельщика, не получая визу.

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