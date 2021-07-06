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Минюст РФ зарегистрировал приказы Минпросвещения России об утверждении ФГОС

Минюст РФ зарегистрировал приказы Минпросвещения России об утверждении ФГОС

Министерство юстиции Российской Федерации зарегистрировало приказы Министерства просвещения Российской Федерации об утверждении федеральных государственных образовательных стандартов начального и основного общего образования, сообщает ТАСС. 

Соответствующие документы опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.

«Утвердить прилагаемый федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования», – говорится в приказе.

В документе отмечается, что ФГОС основного общего образования, в частности, обеспечивает единство образовательного пространства России, вариативность содержания образовательных программ, благоприятные условия воспитания и обучения, применение методик обучения, направленных на формирование гармоничного физического и психического развития, сохранение и укрепление здоровья, формирование навыков оказания первой помощи, развитие личностных качеств, необходимых для решения повседневных и нетиповых задач с целью адекватной ориентации в окружающем мире, формирование российской гражданской идентичности обучающихся.

# Общество
По материалам: edu.ru

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