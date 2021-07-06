Минюст РФ зарегистрировал приказы Минпросвещения России об утверждении ФГОС

Влада Некрасова

Министерство юстиции Российской Федерации зарегистрировало приказы Министерства просвещения Российской Федерации об утверждении федеральных государственных образовательных стандартов начального и основного общего образования, сообщает ТАСС.

Соответствующие документы опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.

«Утвердить прилагаемый федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования», – говорится в приказе.

В документе отмечается, что ФГОС основного общего образования, в частности, обеспечивает единство образовательного пространства России, вариативность содержания образовательных программ, благоприятные условия воспитания и обучения, применение методик обучения, направленных на формирование гармоничного физического и психического развития, сохранение и укрепление здоровья, формирование навыков оказания первой помощи, развитие личностных качеств, необходимых для решения повседневных и нетиповых задач с целью адекватной ориентации в окружающем мире, формирование российской гражданской идентичности обучающихся.