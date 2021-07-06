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Минздрав хочет обновить список медицинских противопоказаний к управлению катерами

Минздрав хочет обновить список медицинских противопоказаний к управлению катерами

17:37  Автор: Кристина Стащенко



Минздрав России начал разрабатывать законопроект, в соответствии с которым он сможет утверждать перечень медицинских противопоказаний к управлению маломерными судами. 

Дело в том, что сейчас перечень этих противопоказаний прописан в приказе Минздрава от 1986 года, с 1 января 2022 года он утратит свою силу. Таким образом, список тоже станет недействительным.

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При этом по закону ведомство не имеет права формировать этот перечень, однако в его обязанности входит утверждение порядка проведения медосвидетельствования водителей маломерных судов. 

Согласно проекту, у Минздрава появятся полномочия устанавливать список противопоказаний к управлению маломерными судами. 

Ранее сообщалось, что Правительство внесло в Госдуму законопроект, которым предлагается разрешить администрациям бассейнов внутренних водных путей ограничивать движение судов при проведении массовых культурных мероприятий и соревнований.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в июле.


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По материалам: pnp.ru

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