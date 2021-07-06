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Минздрав: передача COVID-19 от матери ребенку маловероятна

Минздрав: передача COVID-19 от матери ребенку маловероятна

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать


09:08  Автор: Виктория Карташева


Источник: Минздрав



В министерстве здравоохранения заявили, что у мам с подозрением на коронавирус или подтверждённым заболеванием рождаются здоровые дети. Это следует из рекомендаций, опубликованных на сайте ведомства.

Документ разработан рабочей группой, включающей ведущих российских экспертов в области акушерства и гинекологии, педиатрии, неонатологии и инфекционных заболеваний уточняют в министерстве.

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«Центр по контролю и профилактике заболеваний США […]отмечает, что передача SARS-CoV-2 от матери плоду во время беременности маловероятна, но после рождения ребенок может быть подвержен инфицированию вследствие контакта с COVID-положительным человеком», — говорится в документе. 

В Минздраве подчеркнули, что наличие COVID-19 не является показанием для досрочных родов за исключением случаев, когда требуется насыщение кислородом крови беременной. При этом роды лучше проводить в изолированном помещении с отрицательным давлением.


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Если ребёнок родился у мамы с подозрением на  COVID-19 или подтверждённым инфицированием коронавирусом, его необходимо проверить на наличие инфекции. При этом тесты проводятся дважды: в первые часы после рождения и на третьи сутки.

Ранее сообщалось, что Минздрав рекомендовал беременным прививаться от COVID-19 с 22 недели. В рекомендациях подчёркивается, что у невакцинированных беременных женщин, заболевших коронавирусом, частота преждевременных родов составляет 15-20 процентов. 


#здоровье #вакцинация


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# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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