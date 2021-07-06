Минздрав: передача COVID-19 от матери ребенку маловероятна

Анастасия Иванова

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать

09:08 Автор: Виктория Карташева

Источник: Минздрав

В министерстве здравоохранения заявили, что у мам с подозрением на коронавирус или подтверждённым заболеванием рождаются здоровые дети. Это следует из рекомендаций, опубликованных на сайте ведомства.

Документ разработан рабочей группой, включающей ведущих российских экспертов в области акушерства и гинекологии, педиатрии, неонатологии и инфекционных заболеваний уточняют в министерстве.

Минздрав: СOVID-19 может повлиять на репродуктивную функцию

«Центр по контролю и профилактике заболеваний США […]отмечает, что передача SARS-CoV-2 от матери плоду во время беременности маловероятна, но после рождения ребенок может быть подвержен инфицированию вследствие контакта с COVID-положительным человеком», — говорится в документе.

В Минздраве подчеркнули, что наличие COVID-19 не является показанием для досрочных родов за исключением случаев, когда требуется насыщение кислородом крови беременной. При этом роды лучше проводить в изолированном помещении с отрицательным давлением.





Читайте также:

• В Минздраве рекомендовали привиться от COVID-19 беременным из групп риска с 22 недели • Беременным разрешили прививаться вакциной «Спутник V»

Если ребёнок родился у мамы с подозрением на COVID-19 или подтверждённым инфицированием коронавирусом, его необходимо проверить на наличие инфекции. При этом тесты проводятся дважды: в первые часы после рождения и на третьи сутки.

Ранее сообщалось, что Минздрав рекомендовал беременным прививаться от COVID-19 с 22 недели. В рекомендациях подчёркивается, что у невакцинированных беременных женщин, заболевших коронавирусом, частота преждевременных родов составляет 15-20 процентов.

#здоровье #вакцинация

119