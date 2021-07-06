На 12% выросло число выпускников, которые выбрали ЕГЭ по информатике – Анзор Музаев

Анастасия Иванова

На 12% выросло число выпускников, которые выбрали единый государственный экзамен по информатике, сообщил руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Анзор Музаев.

«Есть большая вероятность, что, если темпы не снизятся, информатика по выбору обойдет историю и в ближайшие годы выйдет на четвертую или даже на третью позицию. Это радует: понятно, что молодежь делает осознанный выбор, видит, какими темпами развиваются информационные и цифровые технологии, что большое количество рабочих мест будущего именно там. Молодежь реагирует на этот тренд и осознанно выбирает предмет, видит свою профессию, связанную с этим предметом», – сказал Анзор Музаев.

Он добавил, что увеличились средние баллы по литературе, информатике и ИКТ, математике.

В России ЕГЭ служит одновременно выпускным экзаменом в школе и вступительным экзаменом в вуз. Обязательными для получения аттестата об окончании российской школы являются ЕГЭ по русскому языку и математике.