На Київщині активізувалися праворадикальні рейдери “Традиції і Порядок”

Влада Некрасова

Броварські бізнесмени стверджують, що в їхньому районі останніми роками, орудує група терористів “Традиції і Порядок”, які під виглядом «активістів» і «борців з корупцією» блокують роботу бізнесу, з метою вимагання. Повідомляють журналісти Today News.Вони зазначили, що представники право-радикального руху регулярно відвідують засідання обласної ради, що стосуються видобутку піску і виділення земель.“Молоді люди регулярно беруть участь в сесіях райради. Але лише у випадках, коли виносять питання цікаві для місцевих депутатів, які їх “пригрівають” - депутат Кіщук і сімейство Іванових. Часто “ТіП” просто зриваюсь засідання - заливають залу кефіром, закидають яйцями, починають бійки, розпилюють сльозогінний газ. Як написали журналісти: «Традиції і порядок» не пропускають сесій, що стосуються видобутку піску і виділення земель”, - написали журналісти.Також у Today News повідомили, що силовики не розслідують справи, у яких фігурують прізвища організації “Традиції і порядок”.“Правоохоронці залишають без розгляду всі справи, де фігурують прізвища наших героїв. А якщо заявники стають надмірно активними - особисто проводять роз'яснювальні роботи. Так один зі свідків і зовсім втратив роботу після того, як написав заяву в поліцію про терор і вимагання з боку Олега Кіщука”, - стверджують у редакції.Журналісти оприлюднили схему, за якою працюють “Традиції і порядок”, основна мета так званих активістів - вимагання грошей.“Схема така: навколо підприємства піднімається «громадське обурення», в основному нібито через порушення екології, скарги місцевих жителів, звинувачення підприємства в незаконній роботі і відсутності документів.Далі в контролюючі органи надходять запити від стурбованих депутатів. І поки бізнесмени відбиваються від делегацій контролюючих органів, бізнес зазнає збитків, в схему підключаються громадські організації. Активісти влаштовують акції протесту, розбивають табори, також зупиняють машини, що везуть товар, загрожують працівникам розправою, а далі просто вимагають потрібні суми”, - сказано у матеріалі.