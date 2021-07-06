Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

На ком испытали вакцину от бешенства

На ком испытали вакцину от бешенства

00:17  Автор: Ольга Шульга



Ещё в XIX веке бешенство считалось неизлечимой болезнью, и изменилось это лишь 6 июля 1885 года — когда вакцину против него впервые испытали на человеке.

Пациентом оказался 9-летний Йозеф Майстер. Летом 1885 года его укусила бешеная собака, а это в то время был приговор. Вирус поражал центральную нервную систему, и человек медленно и мучительно умирал. Смерть наступала от паралича дыхательных путей. Однако мальчику повезло. Сельский врач одной французской деревушки посоветовал его матери обратиться к Луи Пастеру - знаменитому тогда микробиологу и химику, который занимался разработкой вакцины против бешенства.

Женщина привезла сына в Париж, когда ученый заканчивал успешные опыты на животных. Проблема заключалась в том, что у Пастера не было лицензии врача, а значит, лечить людей он не имел права. Однако мальчик был обречен, и ученый решился.

6 июля 1885 года Майстеру на протяжении 10 часов вводили сильные дозы сыворотки. Он выжил, став первым человеком, которого вылечили от бешенства.

В Госдуму внесли проект о допустимом количестве домашних животных в квартире


В число первых 2500 человек, которые смогли избежать смерти благодаря прививке, вошли 16 жителей Смоленской области, которых покусал бешеный волк. Их отправили в Париж к Пастеру, средства на это выделил Александр III.

Сегодня вакцина для лечения бешенства успешно применяется во всех странах мира. Однако укол важно сделать как можно скорее.


#история #здоровье


605
# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

Последние новости

Стало известно, какие вакансии на удаленке самые высокооплачиваемые
Стало известно, какие вакансии на удаленке самые высокооплачиваемые
Валерий Меладзе о разводе, романе с Альбиной Джанабаевой и детях: "Семья создалась в результате харассмента"
Валерий Меладзе о разводе, романе с Альбиной Джанабаевой и детях:
Новолуние 10 июля 2021 года: что можно делать и что нельзя
Новолуние 10 июля 2021 года: что можно делать и что нельзя
"Я тебя вежливо спрашиваю, почему горячей воды нет": Дима Билан записал ответное видео Максиму Покровскому
"Я тебя вежливо спрашиваю, почему горячей воды нет": Дима
Кулеба оценил риск Украины остаться без топлива из Беларуси
Кулеба оценил риск Украины остаться без топлива из Беларуси
Иван Купала в ночь с 6 на 7 июля 2021 года: сильные заговоры на благополучие и достаток
Иван Купала в ночь с 6 на 7 июля 2021 года: сильные заговоры на
Семейный подряд: Моника Беллуччи снялась для обложки Vogue с дочерью Девой
Семейный подряд: Моника Беллуччи снялась для обложки Vogue с дочерью
Гей-парад в Тбилиси отменили из-за массовых акций протеста
Гей-парад в Тбилиси отменили из-за массовых акций протеста
Неделя высокой моды в Париже: Дженнифер Лоуренс, Моника Беллуччи, Кара Делевинь на показе Dior
Неделя высокой моды в Париже: Дженнифер Лоуренс, Моника Беллуччи,
Агурбаш испугалась повторить судьбу Протасевича
Агурбаш испугалась повторить судьбу Протасевича
Купальник для всех: бодипозитивная подборка пляжных фото ко Дню бикини
Купальник для всех: бодипозитивная подборка пляжных фото ко Дню бикини
Каннский кинофестиваль — 2021: жюри, конкурс, российские фильмы в программе
Каннский кинофестиваль — 2021: жюри, конкурс, российские фильмы в

Топ на сегодня

Магические свойства золота
Магические свойства золота
Гороскоп Павла Глобы на неделю с 5 по 11 июля 2021 года
Гороскоп Павла Глобы на неделю с 5 по 11 июля 2021 года
Полезные свойства мяты и сферы ее применения
Полезные свойства мяты и сферы ее применения
Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 5 июля 2021 года
Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 5 июля 2021 года
РПЛ вошла в топ-10 самых дорогих лиг мира
РПЛ вошла в топ-10 самых дорогих лиг мира

Еще по теме

На ком впервые была испытана вакцина против бешенства
Человека впервые привили от бешенства 135 лет назад
Посоветовавшего церковь вместо вакцины врача уволили
Приморские медики вместо укола от бешенства посоветовали поставить свечку