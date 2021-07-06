На ком испытали вакцину от бешенства

Анастасия Иванова

00:17 Автор: Ольга Шульга

Ещё в XIX веке бешенство считалось неизлечимой болезнью, и изменилось это лишь 6 июля 1885 года — когда вакцину против него впервые испытали на человеке.

Пациентом оказался 9-летний Йозеф Майстер. Летом 1885 года его укусила бешеная собака, а это в то время был приговор. Вирус поражал центральную нервную систему, и человек медленно и мучительно умирал. Смерть наступала от паралича дыхательных путей. Однако мальчику повезло. Сельский врач одной французской деревушки посоветовал его матери обратиться к Луи Пастеру - знаменитому тогда микробиологу и химику, который занимался разработкой вакцины против бешенства.

Женщина привезла сына в Париж, когда ученый заканчивал успешные опыты на животных. Проблема заключалась в том, что у Пастера не было лицензии врача, а значит, лечить людей он не имел права. Однако мальчик был обречен, и ученый решился.

6 июля 1885 года Майстеру на протяжении 10 часов вводили сильные дозы сыворотки. Он выжил, став первым человеком, которого вылечили от бешенства.

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В число первых 2500 человек, которые смогли избежать смерти благодаря прививке, вошли 16 жителей Смоленской области, которых покусал бешеный волк. Их отправили в Париж к Пастеру, средства на это выделил Александр III.

Сегодня вакцина для лечения бешенства успешно применяется во всех странах мира. Однако укол важно сделать как можно скорее.

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