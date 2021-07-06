Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » На Кубани детский технопарк «Кванториум» начнет свою работу 1 сентября

На Кубани детский технопарк «Кванториум» начнет свою работу 1 сентября

На Кубани детский технопарк «Кванториум» начнет свою работу 1 сентября

На Кубани детский технопарк «Кванториум» Минпросвещения России начнет свою работу 1 сентября на базе школы № 7 города Ейска, сообщает сетевое издание «Деловой Ейск» со ссылкой на пресс-службу Администрации Ейского района. 

Технопарк появится в рамках реализации национального проекта «Образование».

На сегодняшний день в школе ведется капитальный ремонт пяти кабинетов и коридора для создания образовательного пространства. Ремонтные работы завершатся 30 июля, после этого начнется укомплектование кабинетов современным учебно-лабораторным оборудованием и оргтехникой. 

Детские технопарки «Кванториум» – площадки, где дети могут освоить перспективные инженерные направления, в том числе современные лазерные технологии, нейротехнологии, беспилотную авиацию, программирование, 3D-моделирование и другие.

Технопарки призваны готовить молодые кадры по ряду актуальных направлений – от робототехники и проектирования малых спутников Земли до изучения лазерных технологий и моделирования беспилотных объектов.

Национальный проект «Образование» был утвержден президентом России Владимиром Путиным в 2018 году. Он призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Бюджет проекта – 784,5 миллиарда рублей. Реализация нацпроекта «Образование» охватит период с 2019 до 2024 года.

# Общество
По материалам: edu.ru

Последние новости

На 12% выросло число выпускников, которые выбрали ЕГЭ по информатике – Анзор Музаев
На 12% выросло число выпускников, которые выбрали ЕГЭ по информатике
На Кубани детский технопарк «Кванториум» начнет свою работу 1 сентября
На Кубани детский технопарк «Кванториум» начнет свою работу 1 сентября
В России начали штрафовать за заборы
В России начали штрафовать за заборы
Канны-2021: Джоди Фостер, Милен Фармер, Спайк Ли, Мэгги Джилленхол и другие на фотоколле жюри
Канны-2021: Джоди Фостер, Милен Фармер, Спайк Ли, Мэгги Джилленхол и
Первому в России клонированному теленку уже исполнился год
Первому в России клонированному теленку уже исполнился год
Добавка в пищу одной аминокислоты поможет бороться с лишним весом
Добавка в пищу одной аминокислоты поможет бороться с лишним весом
В Бурятии 27 педагогов стали победителями отбора по программе «Земский учитель»
В Бурятии 27 педагогов стали победителями отбора по программе
Минюст РФ зарегистрировал приказы Минпросвещения России об утверждении ФГОС
Минюст РФ зарегистрировал приказы Минпросвещения России об
В 2021 году ЕГЭ сдавали более 681 тысячи участников
В 2021 году ЕГЭ сдавали более 681 тысячи участников
Без барьеров: в России продолжают создавать возможности для обучения детей с ОВЗ
Без барьеров: в России продолжают создавать возможности для обучения
В Томске завершается строительство нового корпуса Губернаторского Светленского лицея
В Томске завершается строительство нового корпуса Губернаторского
Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 6 июля 2021 года
Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 6 июля 2021 года

Топ на сегодня

Konami может сделать игру Pro Evolution Soccer 2022 условно-бесплатной
Konami может сделать игру Pro Evolution Soccer 2022 условно-бесплатной
РГО продлило прием заявок на участие в профильной смене «Мир открытий» в детском центре «Орленок»
РГО продлило прием заявок на участие в профильной смене «Мир
На Украине окончательно ликвидировали старейший судостроительный завод страны
На Украине окончательно ликвидировали старейший судостроительный
"Я тебя вежливо спрашиваю, почему горячей воды нет": Дима Билан записал ответное видео Максиму Покровскому
"Я тебя вежливо спрашиваю, почему горячей воды нет": Дима
Неделя высокой моды в Париже: Дженнифер Лоуренс, Моника Беллуччи, Кара Делевинь на показе Dior
Неделя высокой моды в Париже: Дженнифер Лоуренс, Моника Беллуччи,

Еще по теме

В Обнинске до 15 ноября откроют детский технопарк «Кванториум»
Второй детский технопарк «Кванториум» начал работу в Курганской области
В 2022 году в Гатчине планируется открыть детский технопарк «Кванториум»
В Новороссийске осенью откроется детский технопарк «Кванториум»