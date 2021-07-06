На Кубани детский технопарк «Кванториум» начнет свою работу 1 сентября

Лидия Мартынова

На Кубани детский технопарк «Кванториум» Минпросвещения России начнет свою работу 1 сентября на базе школы № 7 города Ейска, сообщает сетевое издание «Деловой Ейск» со ссылкой на пресс-службу Администрации Ейского района.

Технопарк появится в рамках реализации национального проекта «Образование».

На сегодняшний день в школе ведется капитальный ремонт пяти кабинетов и коридора для создания образовательного пространства. Ремонтные работы завершатся 30 июля, после этого начнется укомплектование кабинетов современным учебно-лабораторным оборудованием и оргтехникой.

Детские технопарки «Кванториум» – площадки, где дети могут освоить перспективные инженерные направления, в том числе современные лазерные технологии, нейротехнологии, беспилотную авиацию, программирование, 3D-моделирование и другие.

Технопарки призваны готовить молодые кадры по ряду актуальных направлений – от робототехники и проектирования малых спутников Земли до изучения лазерных технологий и моделирования беспилотных объектов.

Национальный проект «Образование» был утвержден президентом России Владимиром Путиным в 2018 году. Он призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Бюджет проекта – 784,5 миллиарда рублей. Реализация нацпроекта «Образование» охватит период с 2019 до 2024 года.