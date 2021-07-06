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На Украине команду телепроекта госканала уволили за карту России с Крымом в заставке

На Украине команду телепроекта госканала уволили за карту России с Крымом в заставке

На Украине государственный телеканал "Дом", вещающий на Донбасс и Крым, в полном составе уволил команду проекта "Русский дневник". Причиной послужила графическая заставка с картой РФ, где в одном из выпусков появился Крым.

В пресс-службе канала назвали заставку "фейковой" и пообещали, что теперь ее источники и причины попадания в эфир установит служба внутренней безопасности — в распоряжении компании подобного видео не было и нет.

"Телеканал "Дом" публично приносит свои извинения и обращается в СБУ для помощи в проведении внутреннего расследования! Коллектив телеканала "Дом" приносит извинения за появление в графической заставке одного из выпусков проекта "Русский дневник" изображения карты России с [...] Крымом", — говорится в публикации.

Представители телеканала добавили, что предварительно установили виновного, однако все причастные к проекту отстранены от выполнения обязанностей. Произошедшее охарактеризовали как "диверсию и провокацию".

Канал "Дом" был создан специально для вещания на неподконтрольные Украине территории, которые она считает своими. В формировании концепции канала участвует в том числе российский актер и режиссер Алексей Адольфович Кирющенко, снимавший сериал "Слуга народа". Изначально планировалось вести эфир на русском и украинском языках в равных долях, но фактически он является целиком русскоязычным.

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По материалам: uposters.ru

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