Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 6 июля 2021 года

Вадим Карасев

Нумерология — наука, которая уже несколько тысяч лет занимается изучением энергетики чисел, их влияния на нашу жизнь, настроение и удачу. Эксперты в этой области рассказали, какой будет энергия чисел сегодня.

Второй день этой недели будет благоприятным, но не для всех. Числа благоволят тем, кто умеет держать себя в руках и «играть от защиты». Несмотря на это, многие сегодня смогут найти свое призвание. Советы нумерологов помогут ускорить этот процесс.

Число-покровитель 6 июля 2021 года

Начинается 187 по счету день года. Чтобы выяснить, под предводительством какого числа он пройдет, нужно сложить все цифры даты и прибавить к полученной сумме порядковый номер дня недели, то есть, 2: 6+0+7+2+0+2+1+2=20. 2+0=2.

Двойка олицетворяет собой силу воли и дарит людям желание становиться успешнее. вместе с мотивацией может приходить чрезмерная уверенность либо ее недостаток. Главный символ этого дня — сжатый кулак.





События 6 июля из прошлого

6 июля 1325 года новым правителем Гранады стал Мухаммад IV. Он взошел на престол после того, как отдал приказ убить своего младшего брата. Это день предательств и притворства. Будьте осторожнее и не доверяйте людям, которые этого не заслужили. Двойка может сподвигнуть их на совершение ужасных поступков.

6 июля 1687 года Исаак Ньютон опубликовал свои труды под названием «Математические начала натуральной философии». Его блестящие открытия поразили научное сообщество. Это идеальный день для того, чтобы начать продвигать свои идеи и развиваться в интеллектуальном направлении.

6 июля 1785 года доллар стал национальной валютой США. Не исключено, что в этот день произойдет что-то очень важное. Под предводительством Двойки начинаются важные процессы, сменяются эпохи, происходят глобальные изменения.

6 июля 1885 года человеку впервые в истории введена вакцина против бешенства. Двойка требует смелости и решительности, но дарует за это большую удачу.

6 июля 1907 года был украдены драгоценности, принадлежавшие Ордену святого Патрика. Двойка нередко провоцирует людей на совершение преступлений, так что опасайтесь краж, взломов, обмана при совершении покупок.

Советы нумерологов на этот вторник

Старайтесь не совершать дорогостоящих покупок и не заключать важных сделок. В этот день лучше быть экономнее и почаще включать логику. Это удачный день для работы, но не для трат.

Больше всего везти будет одиночкам и самодостаточным, предусмотрительным людям. Помните, что осторожности много не бывает.

Все бросить и сдаться — худший из всех возможных вариантов развития событий. Успех может быть очень близок, а Двойка постарается вас убедить в том, что это не так. Это день иллюзий и соблазнов.

Больше трудитесь. Это очень важно, поскольку Двойка поощряет тех, кто все свое время уделяет делам и работе.

Также стоит отметить, что 6 июля является Международным днем поцелуя. Двойка не приветствует проявления чувств и в целом не любит романтику. Именно поэтому сегодня не желательно фокусировать внимание на романтике и флирте, поисках любви. Общайтесь с родственниками и близкими, но не торопитесь впускать в свою жизнь кого-то нового.

Талисманы удачи 6 июля

Обсидиан, гематит. Эти камни стихии Земли будут выполнять обережные свойства. С ними ваша удача никуда не денется, а враги и недоброжелатели не смогут осуществить свои коварные планы.

Руна Альгиз. Это руна защиты. Нарисуйте ее на своем теле в каком-нибудь незаметном месте. Она поможет защититься от негативного воздействия со стороны врагов. В сочетании с упомянутыми выше камнями и серебряными украшениями эффект будет еще сильнее.



