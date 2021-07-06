Основатель Amazon Джефф Безос покинул должность гендиректора компании

Лидия Мартынова

Основатель корпорации Amazon и богатейший человек в мире Джефф Безос покинул пост генерального директора компании. Его должность занял Энди Джесси, который руководил отделом Amazon Web Services с 1997 года. Об этом сообщается на сайте Amazon.О том, что Безос, возглавлявший компанию с момента основания — 5 июля 1994 года, перейдет на должность исполнительного председателя совета директоров, стало известно в феврале. Тогда он заявил, что хорошие финансовые показатели и другие успехи корпорации делают это время оптимальным для смены его должности.«Энди хорошо известен в компании и работает в Amazon почти столько же, сколько и я. Он будет выдающимся лидером, и я полностью ему доверяю», — добавил Безос.20 июля миллиардер Джефф Безос вместе со своим братом отправится в космос на корабле New Shepard собственной компании Blue Origin. Вместе с ними в космос полетят анонимный победитель аукциона и 82-летняя Уэлли Фанк — первая женщина-инспектор Федерального авиационного управления США и первая женщина-следователь в области авиационной безопасности американского Национального совета по безопасности на транспорте.