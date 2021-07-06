Основные правила приворотов

Вадим Карасев

Многие слышали о таком ритуале, как приворот. Он используется для того, чтобы приворожить человека, заставив его любить вас или кого-то другого. Эксперты настоятельно советуют следовать определенным правилам, которые помогут сделать любой приворот сильнее и безопаснее.

Ранее мы рассказывали про мифы о приворотах. Теперь настало время узнать основные правила их проведения. Да, видов обрядов и ритуалов подобного типа существует огромное количество, но все они имеют одну цель — пробудить в человеке чувства к вам или к кому-то другому. Помня о главных правилах, вы сможете верно применять привороты. Так вы не навредите никому — ни себе, ни другим.

Не пользуйтесь черными приворотами

Черная магия крайне опасна. Если белая магия безобидна и работает с уже имеющимися чувствами или их зачатками, управляя позитивными потоками энергии, то черная магия помогает добиваться своих целей при помощи установки на человека эмоционального и энергетического блока. Он не может думать ни о чем, кроме того, кто воспользовался черным приворотом.

Черные привороты всегда оборачиваются негативом. Сначала эффект будет заметен, но потом такие отношения неминуемо разрушатся. Также вы можете испортить себе карму: отношения сохранятся, но в жизни постоянно будут происходить неприятности. Это в любом случае отразится на вашем биополе, жизни, душе.

Не пользуйтесь приворотом ради интереса

Вы играете судьбой человека, поэтому просто так ради веселья его использовать нельзя. Приворот должен иметь высшую цель. Вы должны быть влюблены в человека. Никаких «но» или «если» не существует. Еще опаснее делать приворот из чувства мести. В таком случае вы и вовсе можете разрушить сразу две судьбы — чужую и свою.

Старайтесь проводить обряды в правильное время

Главные покровители любовной сферы жизни — Луна и Венера. Венера не должна быть ретроградной во время проведения приворота, а Луна должна находиться в фазе роста. Очень хорошим моментом является день Новолуния. Ни в коем случае не проводите подобные ритуалы в затмения и Полнолуния.

Не проводите ритуал, если не уверены

Например, многие проводят ритуал по соблазнению и привязке человека, к которому у них нет особых чувств. В итоге человек начинает проявлять внимание, но не получает должного внимания в ответ. Не стоит мучить людей безответными чувствами. Это не принесет вам ничего хорошего.

Выбирайте правильное время и день для приворота

Лучше всего проводить ритуалы и обряды приворотного типа после захода Солнца. Также важно правильно выбирать день недели: мужчин привораживать лучше по вторникам, четвергам и понедельникам, женщин — по средам, пятницам и субботам.

Делайте приворот на тех, у кого уже есть к вам симпатия

Это не обязательно должна быть любовь. Но вам необходимо на сто процентов быть уверенными в том, что вы нравитесь человеку, что ему приятно с вами рядом находиться. Если это так, и если в вашем сердце только светлые помыслы, то приворот будет безобидным и не будет иметь негативных последствий.