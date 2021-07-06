Перемен требуют страны ЕС

Вадим Карасев

По решению суда ЕС, страны-участницы блока смогут самостоятельно предъявлять иски к ИТ-гигантам. Ранее для этого требовалось участие Ирландии, где расположены штаб-квартиры цифровых компаний. Столкнется ли бигтех с новыми судебными процессами в Европе?

Суд Европейского союза (CJEU) расширил полномочия стран-членов ЕС в возбуждении дел против крупных технологических компаний, которые не имеют представительств на их территории. Это решение может привести к увеличению количества штрафов, которые транснациональные ИТ-корпорации получают в Европе, сообщает CPO Magazine.

Недавнее постановление CJEU расширяет полномочия ведомств европейских стран и позволяет им самостоятельно разбираться с жалобами, поданными в их юрисдикции. При этом суд ЕС отметил, что государства-члены Евросоюза могут ссылаться на собственное законодательство, но должны следовать принципам, установленным Общим положением о защите данных (GDPR).

GDPR был принят в 2018 году. Одной из главных сложностей его применения стало расположение штаб-квартир крупных технологических компаний - большинство из них находятся в Ирландии, из-за благоприятной налоговой политики этой страны. Благодаря этому все дела против ИТ-гигантов автоматически попадали в ведение ирландского регулятора, что сильно задерживало время их рассмотрения. Некоторые разбирательства затягивались на годы, а это вызывало критику со стороны других стран ЕС. В ответ ирландские власти заявляли, что, имея дело с самыми влиятельными корпорациями мира, они должны проявлять особую осторожность при оценке допущенных ими нарушений. В итоге, штрафы, которые накладывала на нарушителей Ирландия, оказывались значительно меньшими, чем взыскания, предлагаемые регуляторами других государств. Официальный Дублин до сих пор выписал только один штраф Twitter в размере $550 тыс. за нарушения в области обработки персональных данных. Германия оспорила это решение и выступила за взыскание с соцсети суммы от $7 до $22 млн.

Своей очереди до сих пор ждут аналогичные дела против Facebook, WhatsApp, Apple и других ИТ-гигантов, многие из которых были заведены еще в 2018 году. Неудивительно, что большинство европейских стран хочет решать споры с бигтехом в своих юрисдикциях. Например, Франция, которая ранее неоднократно требовала законодательно закрепить право каждого из 27 государств в составе ЕС накладывать санкции на технологические компании.

Тренд на "приземление" бигтеха в локальные юрисдикции не прошёл и мимо России, которая имеет более серьёзные, чем у стран ЕС, сложности во взаимодействии с ИТ-гигантами. 1 января 2022 года вступает в силу закон, который обяжет Facebook, Twitter и других "иностранцев", открыть в стране свои полноценные представительства, что должно упростить и ускорить скорость взаимодействия компаний с российскими регуляторами.