Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Первому в России клонированному теленку уже исполнился год

Первому в России клонированному теленку уже исполнился год

Ученые создали первого в России жизнеспособного клонированного теленка. Его появление стало первой фазой эксперимента по созданию генетически модифицированной коровы с отключенным геном белка, ответственного за аллергию на молоко у людей. Об исследовании рассказала пресс-служба Сколтеха.

В работе участвовали ученые из ВНИИ животноводства им. Л. К. Эрнста, Сколтеха, МГУ, Федерального исследовательского центра «Фундаментальные основы биотехнологии», Университета штата Юта, Университета ветеринарной медицины в Вене. Результаты их работы описаны в журнале Doklady Biochemistry and Biophysics, где публикуются на английском языке статьи из «Докладов Академии наук». Коллектив под руководством Галины Сингиной из ВНИИ животноводства им. Л. К. Эрнста клонировал теленка при помощи технологии переноса ядра соматической клетки, используя эмбрионные фибробласты в качестве доноров ядер. Технология подразумевает замену ядра яйцеклетки ядром из обыкновенной клетки другой особи. В результате получается эмбрион, который переносится в матку коровы и ею вынашивается.

«Клонированная телка весом 63 кг родилась 10 апреля 2020 г. Теперь, в возрасте более года, это уже взрослая особь весом 410 кг с регулярным репродуктивным циклом. Первый год мы держали ее с матерью в отдельном помещении, но с мая ее перевели на ежедневный выпас вместе с остальными коровами института. Потребовалась некоторая адаптация, но она прошла быстро», — рассказывает Галина Сингина.

Клонирование коровы — первая фаза эксперимента, итогом которого должно стать получение генно-модифицированной особи с неработающим геном бета-лактоглобулина. Получив корову-клон, ученые убедились, что методология отлажена, прежде чем имплантировать генетически модифицированные эмбрионы.

При помощи технологии CRISPR/Cas9 коллективу уже удалось выключить гены PAEP и LOC100848610, которые отвечают за производство бета-лактоглобулина в организме коров. Полученная линия генетически модифицированных эмбрионных фибробластов будет использоваться качестве доноров для переноса ядра соматической клетки при клонировании.

Бета-лактоглобулин, основной аллерген в составе коровьего молока, — непростая мишень, поскольку за него в геноме коровы отвечают по две копии сразу двух генов. Коллективу удалось деактивировать три копии из четырех, чего должно быть  достаточно для дальнейшего выведения «идеального» животного традиционной селекцией.

В рамках подготовки к следующей стадии эксперимента ученые выращивают стадо на несколько десятков коров, которые будут вынашивать генетически модифицированных телят.

# Новости на сегодня
По материалам: polit.ru

Последние новости

На 12% выросло число выпускников, которые выбрали ЕГЭ по информатике – Анзор Музаев
На 12% выросло число выпускников, которые выбрали ЕГЭ по информатике
На Кубани детский технопарк «Кванториум» начнет свою работу 1 сентября
На Кубани детский технопарк «Кванториум» начнет свою работу 1 сентября
В России начали штрафовать за заборы
В России начали штрафовать за заборы
Канны-2021: Джоди Фостер, Милен Фармер, Спайк Ли, Мэгги Джилленхол и другие на фотоколле жюри
Канны-2021: Джоди Фостер, Милен Фармер, Спайк Ли, Мэгги Джилленхол и
Первому в России клонированному теленку уже исполнился год
Первому в России клонированному теленку уже исполнился год
Добавка в пищу одной аминокислоты поможет бороться с лишним весом
Добавка в пищу одной аминокислоты поможет бороться с лишним весом
В Бурятии 27 педагогов стали победителями отбора по программе «Земский учитель»
В Бурятии 27 педагогов стали победителями отбора по программе
Минюст РФ зарегистрировал приказы Минпросвещения России об утверждении ФГОС
Минюст РФ зарегистрировал приказы Минпросвещения России об
В 2021 году ЕГЭ сдавали более 681 тысячи участников
В 2021 году ЕГЭ сдавали более 681 тысячи участников
Без барьеров: в России продолжают создавать возможности для обучения детей с ОВЗ
Без барьеров: в России продолжают создавать возможности для обучения
В Томске завершается строительство нового корпуса Губернаторского Светленского лицея
В Томске завершается строительство нового корпуса Губернаторского
Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 6 июля 2021 года
Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 6 июля 2021 года

Топ на сегодня

Konami может сделать игру Pro Evolution Soccer 2022 условно-бесплатной
Konami может сделать игру Pro Evolution Soccer 2022 условно-бесплатной
РГО продлило прием заявок на участие в профильной смене «Мир открытий» в детском центре «Орленок»
РГО продлило прием заявок на участие в профильной смене «Мир
На Украине окончательно ликвидировали старейший судостроительный завод страны
На Украине окончательно ликвидировали старейший судостроительный
"Я тебя вежливо спрашиваю, почему горячей воды нет": Дима Билан записал ответное видео Максиму Покровскому
"Я тебя вежливо спрашиваю, почему горячей воды нет": Дима
Неделя высокой моды в Париже: Дженнифер Лоуренс, Моника Беллуччи, Кара Делевинь на показе Dior
Неделя высокой моды в Париже: Дженнифер Лоуренс, Моника Беллуччи,

Еще по теме

В Китае впервые клонировали обезьян путем переноса ядра в яйцеклетку
Клеточные ядра мамонта заработали после пересадки в клетки мышей
Человек на очереди. Что дает клонирование обезьян (ФОТО, ВИДЕО)
Ученые предложили новый метод предсказания космической погоды