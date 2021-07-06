Под портретами императора Мексики и его жены оказались портреты испанской королевской четы

Вадим Карасев

Реставраторы Художественного музея Филадельфии обнаружили, что парные портреты первого императора Мексики Агустина де Итурбиде и его жены Анны Марии Уарте были написаны поверх портретов испанского короля Карла IV и Марии Луизы Пармской. Портреты были созданы мексиканским художником Иосифом Ариасом Уарте в 1822 году, когда Агустин был провозглашен конституционным императором Мексики.

Будущий первый правитель независимой Мексики Агустин де Итурбиде родился в 1772 году в дворянской семье в Вальядолиде (ныне – город Морелия, столица мексиканского штата Мичоакан). Он стал офицером испанской армии и дослужился до чина полковника. В начавшейся в 1810 году войне за независимость Мексики он долгое время воевал на стороне испанцев, но в 1819 году примкнул к борцам за независимость и быстро стал одним из их лидеров. После взятия Мехико он был провозглашен «первым конституционным императором Мексики» под именем Агустин I.

Но его правление продлилось меньше года. В декабре 1822 года в стране поднялось восстание, Мексика была провозглашена республикой, а Агустин I бежал в Италию. В 1824 году он попытался вернуться в Мексику, где у него оставались сторонники, и вернуть себе власть. Правительство страны объявило, что Агустин будет казнен, как только окажется на мексиканской земле. Он все-таки прибыл в Мексику и попытался поднять восстание, но был арестован и расстрелян. После смерти мужа Анна Мария Уарте поселилась в США, где прожила в Филадельфии до своей смерти в 1861 году.

Парные портреты Агустина и Анны Марии находятся в коллекции музея с 1922 года, но они редко выставлялись и не подвергались серьезному изучению до 2017 года, когда реставратор Сара Мастранджело начала готовить их к экспонированию в новых музейных залах, открытие которых назначено на 2021 год.

Изучая под микроскопом портрет Анны Марии, Сара Мастранджело обнаружила два слоя грунта на холсте, а затем при исследовании в инфракрасном свете разглядела на животе Анны Марии чей-то глаз. Наконец, рентгеновский снимок окончательно подтвердил, что портрет Анны Марии написан на другом портрете, перевернутом вверх ногами. Исследование портрета Агустина принесло тот же результат.

Скрытые портреты выполнены в другом стиле и технике, а изображенные на них люди одеты по моде, на несколько десятилетий предшествовавшей 1822 году. Сара Мастранджело предполагает, что это портреты испанского короля Карла IV и королевы Марии Луизы Пармской. После консультации с кураторами Марком Кастро и Александрой Летвин выяснилось, что королевские портреты, вероятно, представляют собой копии картин Франсиско Гойи, сделанные неизвестным художником. Пока неясно, были ли они написаны в Испании или в Мексике. Использование этих портретов для написания портрета императора независимой Мексики и его жены могло быть демонстративным шагом, подчеркивающим разрыв с испанской монархией, а могло быть вызвано просто недоступностью качественного холста.

Карл и Мария Луиза правили Испанией с 1788 года, пока Наполеон не вынудил Карла отречься от престола в 1808 году. Супруги оказались в плену во Франции, в 1812 году им было разрешено переехать в Рим под защиту папы, и они жили в Палаццо Барберини, пока не умерли в 1819 году с разницей в 18 дней.