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Полезные свойства каркаде и сферы его применения

Полезные свойства каркаде и сферы его применения

Многие слышали о чае каркаде. Оказывается, у него есть много полезных свойств и сфер применения. Эксперты в этой области рассказали, как каркаде влияет на организм и энергетику человека.


Каркаде — тонизирующий чай, который помогает открывать чакры. Ранее мы знакомили вас с тонизирующими сборами, повышающими энергетику. Если у вас нет желания или возможности делать такие смеси, то вы всегда можете выпить чашечку волшебного красного чая.

Основные целебные свойства каркаде

Каркаде — это высушенные цветки розеллового гибискуса. Они содержат множество полезных веществ, в том числе витамины групп А, С, РР, В. В этом растении есть также антиоксиданты, пектины, магний, железо, калий, марганец, селен.

Благодаря такому полезному составу чай каркаде является очень важным помощником в борьбе с высоким давлением, простудными заболеваниями. Чай из розеллового гибискуса улучшает работу пищеварительной системы, очищает организм. Этот чай не только полезный, но и вкусный. Благодаря этому многие люди пьют его без сахара. Стоит быть осторожнее с употреблением такого чая тем, у кого повышена кислотность желудка.

Очень полезно пить чай каркаде вместе с лимоном, имбирем, медом. Если вы больны, это поможет почувствовать легкость и снизить жар. Этот чай часто пьют в теплых странах, ведь он помогает легче переносить жару.


Использование каркаде в магии

Считается, что чай каркаде делает людей более привлекательными, повышает их уверенность и энергетику. Если вам предстоит посетить собеседование, важную деловую встречу или у вас запланировано романтическое свидание, обязательно выпейте перед выходом из дома немного этого волшебного чая.

Каркаде с корицей укрепляет биополе, да и на вкус является великолепным сочетанием. Каркаде с крапивой помогает усилить защиту от сглаза и порчи. Фактически, сушенный розелловый гибискус является магическим катализатором, который заметно усиливает магическое воздействие других растений и трав.

Небольшое количество сушеных листьев розеллового гибискуса можно использовать для окуривания рабочего места. Это поможет настроиться на нужный лад, повысить мотивацию и энергию. Не забудьте после этого проветрить помещение.

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По материалам: dailyhoro.ru

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