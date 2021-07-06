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После вакцинации 64% населения Британия отменяет почти все ковидные ограничения

После вакцинации 64% населения Британия отменяет почти все ковидные ограничения

В Англии с 19 июля планируется снять большинство ограничений, введенных для сдерживания распространения коронавируса, объявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Как сообщает BBC, будут отменены обязательное ношение масок и соблюдение дистанции, лимиты на количество людей, которые могут одновременно собираться вместе на улице и в помещении, принудительная работа из дома. Бизнес сможет вернуться к нормальному функционированию.

Окончательное решение по этому вопросу будет вынесено 12 июля. Снятие ограничений касается только Англии, тогда как правительства Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии будут самостоятельно определять сроки отмены антиковидных мер. Тем не менее страны королевства в основном действуют в этом вопросе сообща, отмечает агентство.

Если мы не сможем отказаться от локдауна в ближайшие несколько недель, когда нам поможет приход лета и школьные каникулы, мы должны спросить себя: "Когда мы вообще сможем от него отказаться?"

Джонсон пояснил, что снятие ограничений стало возможно благодаря высоким темпам вакцинации населения: по официальным данным, уже 86% британцев получили первую дозу вакцины, 64% получили обе. По этим показателям страна оказалась среди лидеров в мире, уже идет подготовка к осенней ревакцинации жителей старше 50 лет. При этом заболеваемость в королевстве с начала июня растет из-за распространения индийского штамма "дельта". В стране выявляют в среднем 24 тысячи новых случаев коронавируса каждый день, а за две недели этот показатель вырос на 166%.

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По материалам: uposters.ru

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